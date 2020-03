'#Luimelia' cierra su primera temporada con un emotivo final con Zahara como inesperada protagonista

'#Luimelia', el spin-off de 'Amar es para siempre' para Atresplayer Premium que llegó de la mano de DiagonalTV el pasado mes de febrero ha cerrado ya su primera temporada. La ficción creada por Borja Glez. Santaolalla y Diana Rojo se ha despedida con un emotivo episodio que sin duda deja la puerta completamente abierta a nuevos capítulos, algo que sí sucederá, tal y como todos los fans de la misma ya saben. Atresmedia confirmó días atrás la renovación de la serie por dos temporadas más que contarán con el mismo equipo detrás. Al menos la primera de estas tandas se podrá ver en el año 2020 aunque por ahora es una incógnita cuándo está previsto el estreno.

Luisita y Amelia en el final de la T1 de '#Luimelia'

Respecto al final de temporada de '#Luimelia', llegábamos aquí tras un penúltimo episodio en el que vimos cómo el desgaste en la relación de Luisita y Amelia les había pasado factura y por ello ambas decidían romper e iniciar caminos separados, ¿para siempre? Esa era sin duda la gran incógnita que fue resuelta en este cierre de tanda. El capítulo arrancaba con el reencuentro de ambas en el piso de Luisita. Amelia llegaba tras trabajar como paje del Rey y lo hacía resfriada, algo que obviamente preocupó a la que fuese su novia. Por ello, esta la instaba a quedarse a dormir en su casa para que no cogiese más frío en su vuelta al hogar en el que iba a vivir tras su ruptura.

Pasar la noche bajo el mismo techo fue determinante para un inevitable acercamiento entre ambas. Ambas tuvieron tiempo de acordarse de sus momentos juntas en ese lugar y también reflexionar del amor, de ese amor real que todos terminamos viviendo, de esa unión con alguien que a veces queremos que sea demasiado perfecta y no, no puede serlo nunca. "¿La felicidad existe, Amelia?", le preguntaba Luisita, a lo que la joven actriz no dudaba en responder: "Existen momentos de felicidad. Ese es el problema, que queremos vivir en una película romántica y encontrar a nuestra media naranja, pero nosotros somos naranjas enteras, con nuestras cosas sí, pero enteras. Y así deberíamos vernos desde el principio, nos ahorraríamos mucho dolor". Una reflexión que sin duda reflejaba lo que ellas habían vivido, porque habían protagonizado una historia de amor real, con fisuras, discusiones, inseguridades... pero real.

El "cameo" de Zahara en el momento final

Por ello, minutos después, y ya cada una desde una cama distinta, ambas se dejaban llevar y se confesaban mútuamente que sí, se siguen queriendo y nunca han dejado de hacerlo. Pese a ello, Amelia decidía marcharse y alejarse para siempre de Luisita un día después. En ese momento vivíamos el que sin duda ha sido el momento más especial de toda la serie, y es que mientras Amelia se alejaba de ese hogar en el que nació el amor cantando la canción "Del invierno" de Zahara, Luisita hacía lo mismo en ese sofá en el que vieron tantas noches 'Amar eternamente'. Era entonces cuando ambas se daban cuenta que era absurdo alejarse, no luchar por lo suyo, era absurdo dejar pasar al amor de su vida y por ello, y ya en el minuto final de este episodio tan especial, ambas decidían ir a buscarse la una a la otra y sí, se reencontraban y con tan solo una mirada dejaban claro que se quieren y que no, 'Luimelia' no ha muerto. Ese amor sigue más vivo que nunca.