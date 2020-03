Luján Argüelles: "Es muy gratificante que la gente piense en ti para presentar 'La isla de las tentaciones 2'"

Tras el éxito de 'La báscula' en su primera temporada, Telemadrid estrena el miércoles 4 de marzo la segunda con nuevos concursantes y nuevos retos. Su presentadora, Luján Argüelles, nos cuenta todos los detalles de lo que está por llegar, cómo se siente al frente de este programa, cómo es su trato con los que participan y cómo ha cambiado su percepción de la comida desde que conduce este espacio.

Además, aprovechamos esta entrevista con la presentadora, pues desde que Mónica Naranjo confirmó que no estaría en una segunda edición, el de Argüelles. También queremos saber qué opina de Yiya en ' Supervivientes ', pues fueron compañeras en ' Un príncipe para 3 princesas '. ¿Y qué pasó con el intento de regreso de ' Password '? ¿Podría volver ' ¿Quién quiere casarse con mi hijo? '?

Luján Argüelles, en el plató de 'La báscula'

Cuando ya tienes más de 1.000 personas que dicen: "Por favor, ayúdame", no puedes estar con gente que no se pone las pilas

La segunda temporada de 'La báscula' ya está aquí. Cuéntanos qué novedades va a encontrarse el espectador.

Habrá novedades en cuanto a los retos que se les va marcando a los equipos. En la temporada pasada, tres retos consecutivos no superados suponía la expulsión del programa porque de alguna manera eso también demuestra que no estás comprometido. Para una tema así, como es el alcanzar una vida saludable y con la cantidad de gente que este año ha querido o ha intentado que le ayudáramos, pues este año se ha endurecido, por decirlo de alguna manera, esa cuestión. Ahora son cinco retos, da igual que sean consecutivos que no, pero si no se superan hay que buscar a otro equipo que esté con más compromiso que ese. Luego también hay retos individuales que si no los consigues pues ese integrante del equipo abandona y se buscará otra persona. Cuando ya tienes más de 1.000 personas que dicen: "Por favor, ayúdame", no puedes estar con gente que no se pone las pilas, ¿no?

Por lo que se ha visto y por lo que me comentas, los expertos van a ser mucho más duros.

Si, bueno, rigurosos, estrictos o más contundentes, porque no estamos en un concurso al uso o en un reality. Estamos intentando alcanzar una vida saludable con personas que tienen graves problemas en ese sentido. Entonces, hay que ser riguroso y estricto, hay que estar convencido y hay que querer.

¿Y tú cómo vas a estar como presentadora? En la primera temporada te vimos también cañera con los concursantes también se lo decías.

¿Sabes qué creo que es lo que pasa? Creo que no esta reñido nunca el ser amigo y además franco, honesto y sincero. Yo no me considero una persona cañera, pero si estoy pensando algo y creo además que te puede ayudar ese pensamiento, pues te lo voy a decir. A veces con un tono más contundente y a veces con un tono más meloso o más empático.

Si al final se hace por ellos...

Claro, el que necesita y tiene que tener una vida más saludable, porque médicamente no esta bien, es el concursante. Entonces, cuando le digo algo de manera contundente es en su propio beneficio. Yo sí que estoy perfecta en todos mis análisis, yo sí que estoy en mi peso saludable. Entonces, lo haces porque entiendes que tienes que decir las cosas así para que despierten en algún momento. O a veces de una manera mucho mas amorosa porque les ves mucho más abatidos y por ese camino entiendes que te van a entender mejor.

Desde la primera temporada, yo ya no he vuelto, y mira que yo era fanática, a oler ni tan siquiera un nugget. ¡Me muero!

Supongo que tú también estarás aprendiendo un montón de nutrición y de estadísticas que el público alucina cuando se muestran los porcentajes.

Yo me vuelvo loca. Yo desde ayer, que estamos grabando las piezas y las historias, mi hija no vuelve a comer quesitos. Olvídate de que yo me haga un anuncio de quesitos ya, porque no me van a volver a llamar, pero es que no va a volver a comer quesitos. O yo que sé, desde el año pasado, desde la primera temporada, yo ya no he vuelto, y mira que era fanática, a oler ni tan siquiera un nugget. ¡Me muero! O sea... ¡Horror!¡Socorro! ¡No! ¡Un nugget, por favor, socorro! Mi hija cuando está con otros amiguitos, pues claro, no la voy a hacer yo la rara y la extraña, y además ella no va a entender por qué el nugget no, pero en el momento que yo considere que lo entiende le voy a decir: "Mira, hija, esto es un nugget, ya verás como no lo comes".

¿Estás contenta con los resultados de los concursantes, cómo se llevo toda la primera edición?

Bueno, a mí me hubiera gustado que algún concursante hubiera aprovechado más la oportunidad que se le abría, porque no suele ocurrir que tengas a tu disposición un nutricionista, un médico de medicina general, un psicólogo y un entrenador personal. Es un seguimiento y, de alguna manera, unas metas que hay que conseguir cada semana, con lo cual tiene que haber una disciplina... eso es una grandísima oportunidad.

Luján Argüelles, donde los concursantes de 'La báscula' se pesan

Cara a la segunda temporada, cuéntanos así alguna sorpresa que nos espere de los concursantes.

Yo siempre digo que el interés de las personas y de las cosas a veces no es aparente, pero si tú lo buscas, lo tienes. Entonces, yo a todos les encuentro cosas muy interesantes. A todos. Por sus vidas, por sus historias, por sus relaciones personales, por las metas que quieren alcanzar... Por muchas cosas que se irán descubriendo. También conocer al participante te lleva semanas.

Cuéntanos qué fue o qué está siendo de ese piloto que grabaste a finales de año para Bulldog.

Yo hice un piloto maravilloso, divertidísimo y me lo pasé fenomenal. Lo siguiente es: "¿Y qué decisión se ha tomado?". Es que la decisión no la tomo yo. "¿Y qué ha pasado?". Según yo acabo de presentarlo, tengo un coche en la puerta, me llevan a mi casa y ya.

Y ya no sabes nada.

O a los tres meses... Como son decisiones que no tomo yo y ahí ya se escapa de tu control, es como cuando un hijo se va de Erasmus a estudiar a Canadá, se escapa de tu control.

Siempre has sido uno de los nombres más sonados para 'La isla de las tentaciones' y más desde que Mónica Naranjo ha dicho que no va a estar en la segunda edición. ¿Cómo te verías? ¿Ha habido alguna propuesta?

A mí me encanta esta emoción de "porque eres de los nombres más sonados, porque en todos lados, en las quinielas, en el número uno, tal".

Es muy gratificante que la gente se acuerde de ti para presentar 'La isla de las tentaciones'

Es que te pega muchísimo ese programa.

Trabajar dignifica, entonces, eso de que la gente se acuerde de ti, que la gente considere que quiere verte en la pantalla y quiere disfrutar contigo, que los compañeros de los medios especializados hagan su ranking y en su decisión, si ellos tuvieran que tomar una decisión piensen en ti, no significa que tú quieras, no quieras o dejes de querer. Eso será una decisión que llegará, se tomará o no se tomará. Si me dices: "Oye, Luján, te ponen en las quinielas, ¿a ti que te parece?" Oye, pues un agradecimiento eterno a todos porque que se acuerden de uno y que te consideren y te quieran y te nombren y de alguna manera incluso en redes que muchos lo batallen, pues es muy gratificante.

Entonces no ha habido propuesta.

Es que a lo mejor hoy salgo a la calle y me atropella un coche. Las cosas siempre tienen que ser cuando no dependen de ti porque no dependen de ti. No es tu programa, no es tu productora, no es tu canal... "No, es que me han dicho que vas a presentar la séptima edición de 'Granjero busca esposa' y '¿Quién quiere casarse con mi hijo'". Quien te lo haya dicho, pues genial. Yo hasta que no te lo pueda decir, porque así me lo han dicho no lo voy a decir. No significa que no te lo pueda decir... es que no significa nada. Es que no es mi filosofía de vida, mi filosofía de vida es: "Las cosas llegan en su momento".

¿Qué te parece que siempre que surge el tema de '¿Quien quiere casarse?', todo el mundo en seguida está a favor de que vuelva este programa?

Insisto: pues lo mismo, ¿qué te voy a decir? O sea, que la gente quiera que cosas que tienen que ver contigo formen parte de su día a día, de su divertimento, de su entretenimiento, pues es maravilloso, porque suceda o no, lo que ellos vivieron fue bonito como para que lo recuerden así y quieran que vuelva a estar.

Hay bastantes programas que a la gente les ha gustado, los ha consumido y han tenido audiencia... Chico, que vuelvan

Igual que 'Inteligencia artificial' que yo espero que vuelva y se quede ya para toda la vida

La verdad en todos los programas me lo he pasado genial, me he divertido un montón y me lo he pasado estupendo. Por suerte hay bastantes que a la gente les ha gustado, los ha consumido, los han puesto, han tenido audiencia... Chico, que vuelvan. El pasado a veces vuelve y es maravilloso. En mi caso, con respecto a los programas de televisión que vuelvan todos, que yo me lo paso estupendo.

La presentadora Luján Argüelles

No se dice "abril" en un momento en el que esté yo, que otro te va a decir "cerral"

Pero tu favorito es 'Password'

Ese es el más favorito pero es el más favorito quizá por mi momento vital. A veces está relacionado el que tú vivas un proyecto como el mejor con cómo te sentías personalmente. Que igual tampoco, porque personalmente ahora mismo me encuentro mejor que nunca, entonces, seguramente dentro de diez años, te diga: "Pues no, 'La báscula'", es que no lo sé. Para mí 'Password' fue un programa maravilloso, me divertí muchísimo. Tuvimos la suerte que a la audiencia le encantaba, teníamos un montón de audiencia joven. La experiencia luego en la calle era genial porque la gente gritaba: "'Password'". El "abril, cerral" todos los años. No se dice "abril" en un momento en el que esté yo que otro te va a decir "cerral" y la gente se ría. Entonces chico, pues me parece maravilla.

Hubo un intento de que regresase hace poco. Qué pena que se quedara en nada, ¿no?

Es que volvemos a lo mismo, eso nunca se sabe. Claro, porque es que de repente los directivos de televisión toman una decisión de hoy para hoy. Claro, yo siempre recordaré un día en mi casa planchando, llevábamos no sé cuántos meses esperando un proyecto y de repente, llamada: "Mañana te vas 40 días a un pueblo de Ávila para hacer un programa". Y yo: "Ehhh, ¿cómo, cómo?". Era 'Hijos de papá', fue brutal ese programa, me lo pasé como nunca. La primera emisión me acuerdo que hicimos un 17,9%. Nos lo pasamos fantásticamente bien, todos ahí metidos en el pueblo, estar allí en plan convivencias boy scout. Claro, de repente la vida así. ¡Zas! Entonces, ¿qué quieres que te diga? Que no se sabe.

Deseo que a Yiya le vaya muy bien en 'Supervivientes' y que la gente termine empatizando con ella

De lo que sí que creo que me puedes hablar, ya que tú has comentado muchas veces 'Supervivientes', es cómo estás viendo a Yiya, con la que estuviste en 'Un príncipe para tres princesas'.

Bueno, Yiya y yo vivimos varios meses juntas porque entre la grabación, las cosas que tienes que hacer, la promoción... Yiya tiene una personalidad arrolladora, pura efervescencia y eso lo sigue siendo, ¿no? Cuatro años o no sé cuanto después sigue siendo así. Claro, eso tiene sus inconvenientes y sus virtudes. Esperemos, yo también se lo deseo porque le tengo mucho cariño a Yiya, que le vaya muy bien y que la gente termine empatizando y entendiendo a Yiya. Ahora por el momento ahí está como todos los demás, buscando su lugar.

Por ahora nos quedamos con 'La báscula', que vaya súper bien esta segunda edición.

Que la gente lo vea y aprenda un montón. Ya verás cómo aprendes si lo ves, lo tienes que ver.