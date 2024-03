Lydia Lozano, sobre su fin en Telecinco: "Borja Prado y Salem nos decapitaron, con lo barato que salíamos"

Por Almudena M. Lizana |

Todavía no ha pasado un año del fin de 'Sálvame' y el cierre del formato producido por La Fábrica de la Tele sigue dando que hablar. En esta ocasión, ha sido Lydia Lozano quien ha recordado en el pódcast 'Superlativas' de Carlota Corredera cómo vivió aquellos momentos en Telecinco. "Nos decapitaron, nos cortaron a todos la cabeza, nunca mejor dicho. La cúpula de la cuarta planta, Borja Prado, que salió por patas, Salem y tal", soltaba la ahora participante de 'Baila como puedas'.

Carlota Corredera y Lydia Lozano en 'Superlativas'

"Creo que a la gente hay que reconocerle el trabajo, las audiencias, lo barato que salíamos, porque yo me he enterado de lo que cuesta abrir el plató de 'Sálvame' ahora.... Los han cogido al vuelo a algunos", explicaba Lydia Lozano. "Era un equipazo. Vamos a decirlo como en el colegio, nos hemos portado muy bien, pero que muy bien.", decía la periodista, denunciando que ingratitud que ha percibido por parte del grupo de comunicación.

"Me fastidia que se diga que se acabó 'Sálvame'. No, se acabó 'Sálvame' y el 'Deluxe', programa que llevaba igual catorce años. (...) A nosotros nos cambiaban los viernes, y trabajábamos los sábados porque tenemos enfrente este programa que hace mucha audiencia, y sacábamos la cabeza del agua y volvíamos a los viernes. No podías tener vida. Un poquito de respeto, hemos dado catorce años de nuestra vida, me parece muy injusto lo que se ha hecho con nosotros", añadía Lozano, señalando que los programas por los que los han reemplazado tampoco son "diamantes". "No han encontrado el equilibrio desde que nos echaron, de lo que hicimos a lo que hay ahora", contaba.

El único del que ha hablado mal

Respecto a los compañeros de 'Sálvame' que sí continúan en Telecinco, Lydia Lozano y Carlota Corredera no han tenido reparo en señalar su animadversión a Antonio Montero. "Es del único del que hablo mal en el libro", decía Lozano, recordando momentos incómodos con el actual colaborador de 'TardeAR'. Para terminar, Lozano desvela que a penas ve la televisión ni Telecinco, pero tiene una clara opinión sobre las tardes de la cadena principal de Mediaset España. "Veo todo muy estático. Yo he trabajado en un corazón de La Latina y ahora veo mucho Rich y mucho Palace. Hay mucho postureo. Lo nuestro no era ficticio, era verdad", sentenciaba.