Por Beatriz Prieto |

Con '' como su próximo reto televisivo cada vez más cerca en el horizonte, Lydia Lozano no abandona su tan habitual faceta de colaboradora y, ante las preguntas de la prensa, la madrileña no se ha mordido la lengua al hablar del fichaje de su excompañera, Carmen Borrego, como parte de 'Supervivientes 2024', al igual que también se ha mostrado muy crítica con la incorporación de Genoveva Casanova a la próxima edición de 'El desafío'.

Carmen Borrego en su posado como concursante de 'Supervivientes 2024'

, manifestaba Lozano para Europa Press, sobre la nueva aventura de Borrego, a quien no le había enviado "ningún mensaje todavía porque creo que tiene petado el móvil". La colaboradora dejó claro que, dado que "es normal" que se guarden esos tipos de secretos., recalcó Lozano, al dirigirse a Borrego, quien conocía muy bien al reportero.

No obstante, Lozano matizó que "espero que Kike Calleja no sea la Chelo de Isabel Pantoja", refiriéndose así a la "servidumbre" de su compañera de '¡Sálvese quien pueda!' hacia la tonadillera, que tanto se le había echado en cara tras su paso por 'Supervivientes 2019'. Unas declaraciones que Lozano remató confesando lo que esperaba de Borrego en Honduras: "Quiero ver a la Carmen divertida, quiero ver a la Carmen cuando se rebota. La conozco muy bien y estuve con ella en 'Sálvame Okupa' y me gusta porque tiene mucho carácter".

"Qué poca vergüenza"

"Esa niña, ni fu ni fa", soltaba Lozano, con indiferencia, al ser preguntada por el fichaje de Victoria Federica en 'el desafío'. "¿Influencer? ¿Cuántos seguidores tiene?", cuestionó la colaboradora, tras lo cual añadió que "no me llama la atención" por ser una persona "que es negativa". Ante la mención de Casanova, sin embargo, la madrileña se mostró más perpleja: "No tengo palabras, qué poca vergüenza".

"Si es que ya se sabe, que cuanto más te encierras, más vales. Y le habrán dicho 'hasta que empiecen las grabaciones, tú calladita en tu casa y ni mú'", criticó Lozano. La colaboradora señaló la posible rueda de prensa del programa, para la que apostó de Casanova que "seguro que le dice a la productora: 'Que no me pregunten por el rey de Dinamarca'". "No, hombre, no. Genoveva, que aquí nos conocemos todos, ¿eh? Has hecho el papelón de tu vida. Todo tiene un precio en la vida", lanzó Lozano.