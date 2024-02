RTVE no se plantea llevar a Lydia Lozano a Eurovisión 2024 con Nebulossa: "Vamos a hacer pocos cambios"

Por Almudena M. Lizana |

Tras la victoria de Nebulossa en el Benidorm Fest 2024, algunos de los espectadores de la preselección española para Eurovisión visualizaron ciertas mejoras para la puesta en escena de cara a Malmö. Una de ellas fue incluir a más mujeres maduras bailando y fue entonces cuando se empezó a fantasear con los nombres de Lydia Lozano o Terelu Campos, dos rostros que ahora trabajan en el ente público.

Lydia Lozano en 'Mañaneros'

El 12 de febrero de 2024, Lydia Lozano se postuló en ' Mañaneros ' para acompañar a María Bas Mark Dasousa en su aventura en Suecia y un día después, durante la rueda de prensa de presentación de ' Baila como puedas ', Lozano ha vuelto a hablar con el magacín matinal reafirmándose en su deseo de ir a Malmö. "Esta tarde hablo con Nebulossa.. ¿Qué digo yo? Yo voy gratis. Yo no me estoy haciendo de rogar", contestaba Lozano, en tono de humor.

Ya en la ronda de preguntas de la presentación del formato de baile, FormulaTV ha preguntado a Ana María Bordas sobre la posibilidad de llevar a Lydia Lozano al Festival de Eurovisión 2024 y la respuesta de la jefa de la delegación española en el certamen europeo ha sido muy clara.

Ni se plantea

"Supongo que es broma, ¿no? No, no estamos valorando que Lydia Lozano vaya, tiene muchas cualidades, pero yo creo que Nebulossa es una actuación que ya está muy diseñada, muy pensada y vamos a hacer pocos cambios", respondía Bordas, dejando claro que la escenografía no va a sufrir muchas variaciones de cara a Malmö.