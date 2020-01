Sveta, la comensal más directa de 'First Dates': "Cuando te he visto he dicho: 'Tierra trágame'"

Una noche más, 'First Dates' une a diferentes parejas para que se conozcan durante una cita. A veces logran hacer magia y que se produzca una conexión instantánea, pero otras no tienen tanta suerte. Eso es, precisamente, lo que le ha ocurrido a Sveta con Eneko. No obstante, en esta historia sí que ha habido final feliz, ya que estos comensales se han dado cuenta de que es mejor no prejuzgar y esperar a conocerse bien.

Eneko y Sveta, en la decisión final de 'First Dates'

La pareja mantuvo una agradable velada en la que ambos fueron sumando los pequeños descubrimientos que hacían el uno del otro y así disfrutar lo máximo posible de su cita. A la hora de tomar la decisión para quedar una segunda vez, sorprendió la sinceridad que tuvo Sveta con Eneko: "A simple vista he dicho: 'Joder, tierra trágame'. Luego cuando hemos estado hablando pues digo 'Oye, a ver que pasa'".

Eneko no pudo evitar preguntar que es lo que la había chocado tanto al verle de primeras. Ella explicó que los tatuajes y la vestimenta era lo que la habían frenado: "No se puede juzgar un libro por la portada porque el interior no sabes lo que pone, igual te gusta o no", admitía la joven, que finalmente acabó confirmando que quería tener una segunda cita con Eneko.

La decisión de él

Cuando le preguntaron al chico, Sveta comprendía que, después de su respuesta, él ya no quisiera saber nada de ella: "No pasa nada si me dices que no". No obstante, Eneko indicó que quería volver a quedar con ella y que le había gustado mucho: "Me encantaría seguir conociéndote, por supuesto, no tengo ninguna duda de ningún tipo".