La madre de Oto Vans afirma que su hijo ha ejercido la prostitución

Una de las sorpresas de esta edición de 'Supervivientes 2019' tiene nombre y apellidos, y se trata de un joven adolescente que no estaba a penas familiarizado con el mundo de la televisión, sino con el de las redes sociales. Es Oto Tomicic, más conocido por el nombre de Oto Vans, que llegó a convertirse en todo un fenómeno en Snapchat e Instagram por su particular humor, su forma de hablar y su destreza para el maquillaje.

Oto Vans

A pesar de que el joven croata se expone mucho en sus redes sociales, lo cierto es que sigue habiendo muchos detalles de su vida que se desconocen y que están saliendo a la luz a raíz de su participación en el reality de aventura. De esta manera, la madre de Oto Vans, Lea Tomicic, ha contado a los redactores de 'Viva la vida' algunos de ellos. "Él ha sido un niño de una drogadicta, que era yo. Al nacer, sí que le dieron dos días gotas de metadona", confesaba la madre del superviviente.

Este no es el único aspecto comprometido que ha desvelado, pues Lea no ha tenido reparo en responder a quienes vinculan a su hijo con la prostitución. "De mil maneras se puede prostituir uno, ¿no? Yo no sé de qué manera él ha dicho que se ha prostituido pero sí, sí. Si el lo ha dicho, será así", decía la madre de Oto Vans, confirmando así los rumores que existen sobre cómo el joven conseguía dinero antes de llegar a tener la fama de la que disfruta hoy en día.

Una infancia muy dura

A decir verdad, Oto Vans ya confesó que en su canal dentro de la plataforma de vídeos de Mediaset que tuvieron que darle metadona. "Mi ama estaba malita mientras me tenía a mí en la tripa. Y cuando yo nací pues yo quería droga porque tenía mono", aseguraba el influencer. La madre de Oto Vans también ha confirmado la dura infancia que vivió el croata. "Hemos cambiado igual 15 direcciones y 15 colegios. Era un niño raro digamos, que no encajaba con nadie por ser diferente. Él ha sufrido el bullying en silencio", confesaba en las últimas semanas.