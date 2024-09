Por Beatriz Prieto |

La tercera gala semanal de 'Gran Hermano 19' incluyó la polémica expulsión de Silvia Rolek, por decisión de la organización, después de que Elsa Mateos la delatara en el confesionario. Una noticia que cayó como un jarro de agua fría sobre la concursante, al igual que sobre su hermana Lucía, quien se desahogó con algunas de sus compañeras durante la gala e incluso compartió su deseo de abandonar el reality.

Lucía carga contra la organización de 'Gran hermano 19'

. No me puedo creer que a nosotras, que lo estamos haciendo genial...", protestó Lucía, en referencia al teatro de Nerea Minguela Luis , durante la despedida con su hermana. Unas protestas que: Elsa las había delatado en el confesionario después de que Silvia asegurase que vivía sola, al contrario que la mentira que habían construido, en la que eran pareja y vivían juntas, razón por la que era expulsada.

Lejos de estar conforme con las palabras del catalán, los espectadores del canal veinticuatro horas, durante la gala, pudieron presenciar el más que evidente descontento de la polaca. "Esto me parece una guarrada, porque yo no he entrado como una concursante normal, he tenido que fingir ser una persona que no soy", protestaba Lucía, ante Violeta Crespo y Laura Vieguez Galera. "¡Venga, anda! ¿A mí eso me lo habéis hecho firmar? ¿Dónde lo pone?", continuaba la concursante. El enfado de la polaca llegó hasta el punto de asegurar que "me da igual, yo me voy a ir, lo tengo clarísimo": "Esto no lo quiero vivir, porque me han engañado".

"No entendía por qué se ha hecho así"

Mientras, su hermana Silvia, una vez concluida la gala, también compartió su frustración con algunos de sus compañeros de la casa secreta. "Estaba enfadada porque no entendía por qué se ha hecho así. Que ya lo entiendo, la he cagado", confesó la polaca, después de reconocer que "me preocupa cómo se ha quedado" su hermana, puesto que "parece muy fuerte, pero no lo es. Se pone una coraza y está hecha una mierda". La concursantes desveló además que el Súper le había aclarado que "no me pueden enseñar el vídeo" con el momento en el que se había delatado a sí misma, "porque ninguno estamos viendo nada", al igual que decidió tomar un enfoque más optimista: "Tenemos la oportunidad de participar por separado".