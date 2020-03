'Maestros de la costura': Borja es el octavo expulsado y se queda a las puertas de la semifinal

Poco queda para que la tercera edición de 'Maestros de la costura' se aproxima a su final. Tras ocho entregas, los nervios, la competitividad y el cansancio pueden jugar malas pasadas, pero el compañerismo entre los aprendices está haciendo que el trabajo en los talleres sea positivo semana tras semana. Aun así, cada entrega despide a un concursante y en esta ocasión, ya a las puertas de la semifinal, ha sido Borja.

Raquel Sánchez Silva y Borja, en 'Maestros de la costura'

La octava entrega arrancó con una sorpresa de los familiares, pues cada aprendiz recibió un encargo muy especial y concreto de uno de sus seres queridos. En la prueba de equipos se desplazaron hasta Marbella para visitar un hotel museo único en el mundo de seis estrellas,construido como un 'Palazzo' de la Toscana. Allí, los jueces pidieron que salden una cuenta pendiente con la moda de baño masculina. Por equipos, diseñaron dos estilismos de baño sofisticados, elegantes y a medida, acompañados de una camisa o un caftán.

Únicamente se salvó La Brava de ir a la expusión, convirtiéndose por tanto en la primera semifinalista de esta edición. En la tercera prueba tuvieron que confeccionar una prenda que pensaran que sería tendencia esta temporada primavera/verano 2020. Con Joshua y Borja como los peores de la prueba, los jueces determinaron que fuese este último el que abandonase el taller por no haber "estado a la altura".

"Hasta aquí ha llegado el maligno"

Nada más escuchar su nombre, Borja exclamó: "Hasta aquí ha llegado el maligno". Se lo tomó bien, sabiendo que "si no caía hoy, la semana que viene o la otra, no queda mucho más recorrido". Aun así, quiso dar las gracias al programa por la oportunidad de haber conocido a unos compañeros a los que no habría conocido en otras circunstancias y también al jurado, del que ha aprendido "a estar más formalito". Finalmente, abrazó a los jueces diciendo a Lorenzo Caprile: "Dame un abrazo, con lo gamberrete que has sido tú conmigo", mientras que a Palomo Spain le resaltó: "Solo me decías cosas bonitas, me has ganado". Ahora, solo quedan cinco aprendices en el taller. ¿Quién se quedará a las puertas de la final? ¿Margarita, Begoña, La Brava, David o Joshua?