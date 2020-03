'Maestros de la costura': Xiaona, séptima expulsada tras verse totalmente superada por la prueba final

El séptimo programa de 'Maestros de la costura' fue un viaje de emociones. Con varios invitados de lujo, contó con las visitas de Isabel Gomila, finalista de la segunda edición, y Tamara Falcó para una prueba de vestidos de alfombra roja. La prueba tendría una penalización para los aprendices que sobrepasaran el presupuesto, especialmente Borja y David, que fue elegido el peor. Begoña fue la ganadora de esta prueba y se convirtió en líder del equipo naranja.

Xiaona comentando su paso por el programa en 'Maestros de la costura'

La prueba de exteriores se desarrolló en el museo de las máquinas de coser Alfa, donde tendrían que hacer unos nuevos uniformes para el restaurante de Pepe Rodríguez. Esta segunda fase no fue bien para este grupo, ya que disponían de un aprendiz menos y por su mala organización no consiguieron entregar un buen resultado. Begoña, Joshua y Xiaona fueron los seleccionados para enfrentarse a la expulsión en la prueba final. El objetivo era hacer una prenda de ropa genderless, pensada para no ser vestida con unas etiquetas concretas de masculino o femenino. Para ello, Eduardo Casanova estuvo en el taller para animarles a dejar atrás los prejuicios.

Joshua fue el aprendiz del equipo naranja que más brilló en la prueba por equipos y contó con el privilegio de ser ayudado por Palomo Spain. Por su parte,Xiaona pidió el imperdible dorado y fue ayudada por Margarita durante 20 minutos. Aun así tuvo muchos problemas para elaborar la idea que buscaba, eligiendo materiales plastificados muy difíciles de trabajar que no le fueron nada favorables. La concursante se derrumbaba a mitad de la prueba tras verse abrumada por la dificultad de su diseño.

Un expulsión sin precedentes

Por primera vez en el programa no se llevaron ninguna prenda para deliberar, sino que dieron su veredicto directamente. La propuesta de Xiaona fue la elegida como la peor frente a los diseños de sus dos compañeros ante los resultados obvios. Tras anunciar su nombre, se despedía llorando a la vez que agradecía al jurado y sus compañeros el paso por el programa: "Me voy siendo yo pero en mejor versión". Después a cámara contaba lo afortunada que se sentía: "'Maestros de la costura' para mí es un regalazo, es como el gordo de navidad".