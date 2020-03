'Maestros de la costura': Laura, sexta expulsada al no confeccionar correctamente una americana

'Maestros de la costura' ha entrado en la segunda mitad de la edición y cada vez van quedando menos aprendices que continúan su trayectoria en el programa. La sexta emisión tuvo un claro favorito, Joshua, quien ganó el mandil dorado por su buen hacer en la primera prueba, pero también una expulsada, Laura, a quien se le sobrevino una noche llena de complicaciones.

Laura, sexta expulsada de 'Maestros de la costura'

En la prueba por equipos, los aprendices se trasladaron a Mallorca para confeccionar zapatos de Camper. Laura, que no había sido nunca la líder de un equipo, fue elegida por los jueces para esta misión. Sin embargo, estos todavía tenían una sorpresa más para los capitanes, y es que Laura y Joshua intercambiaban sus equipos para tomar la batuta del otro, siendo, además, valorados por el trabajo de ese segundo equipo. Joshua conseguía llevar a la mesa el zapato de su equipo, pero Laura no lo lograba hacerlo en tiempo al estar tratando de reparar su calzado. Esta situación lanzaba a Laura un sentimiento de culpabilidad al no haber podido presentarlo dentro del margen establecido, aunque, posteriormente, Palomo Spain le aseguraba que tenía muchos fallos que eran responsabilidad de todos.

Con este resultado, Laura, Margarita, Borja y Begoña marchaban a la prueba de eliminación. En ella, debían confeccionar una americana siguiendo las medidas de unos modelos. Margarita y Begoña, las únicas que todavía podían pedir el imperdible dorado, parecían más seguras con su trabajo, lo que se demostró en la valoración cuando ambas fueron las primeras en conocer que seguían una semana más en los talleres de 'Maestros de la costura'.

La decisión entre Laura o Borja

En la otra cara de la moneda se situaban Laura y Borja. La primera había estado muy retrasada durante toda la prueba, siempre un paso por detrás de sus compañeros. Además, el riesgo de elegir un neopreno como tejido, sumado a fallos de la confección, la llevaron a la cuerda floja. Por su parte, el vasco presentaba una americana a la que le faltaba mucho tiempo de trabajo, pues eran varios los detalles que quedaban por pulir. Finalmente, Lorenzo Caprile pronunciaba el nombre de Laura como la sexta expulsada de la edición.