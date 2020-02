Shine Iberia, a examen: La factoría avanza sus nuevos proyectos y analiza su última temporada

Si hay una fábrica de entretenimiento que ha logrado ganarse un merecido hueco en el mercado audiovisual español y portugués esa es Shine Iberia. La productora lleva encargándose de infinidad de formatos televisivos de televisión desde el año 2012. Espacios como 'MasterChef', 'Maestros de la costura' y 'Me resbala' en nuestro país y 'The Voice', 'MasterChef Portugal', 'D'Improviso' o 'Sabe ou Não Sabe' en Portugal son algunas de las producciones de las que se ha hecho cargo la factoría. Ahora, tras un muy buen año 2019 repleto de trabajo, se ha querido hacer balance de temporada para además adelantar las claves de lo que está por venir en este 2020.

Macarena Rey, CEO de Shine Iberia

El ADN de Shine: Formatos familiares y blancos

Macarena Rey, CEO de la factoría, protagonizó un encuentro con medios de comunicación al que acudió FormulaTV y en el que se analizó la estrategia de trabajo de Shine Iberia y se valoraron los formatos que se han producido hasta el momento. Rey quiso dejar claro que "el ADN de Shine Iberia es el talento, la creatividad y tener formatos familiares y blancos que nos distingan de los demás" y confesó que evidentemente, su sueño como productora es el "encontrar un formato como 'Tu cara me suena' que nos ayude a generar ingresos de forma indefinida". La directiva sacó pecho de las 30 producciones de las que se hizo cargo su productora en el último ejercicio televisivo.

Entrada al mundo de la ficción

En esta nueva etapa que ahora arranca, Shine Iberia también se introduce en el terreno de la ficción. Un género en el que la productora apenas ha trabajado, a excepción de 'Prim, el asesinato de la calle del Turco'. ¿La razón? Macarena Rey explica que "nos comió el entretenimiento, hay que dedicarle mucho tiempo a la ficción y no lo tuvimos y tampoco paciencia (...) ahora que el entretenimiento está consolidado tocaba entrar ahí". Lo hará con un biopic del artista Miguel Bosé y con otros proyectos que se están desarrollando en paralelo y de los que no sabemos absolutamente nada todavía.

Miguel Bosé

La llegada de las plataformas

Rey explicó que a día de hoy "estamos ya trabajando con algunas plataformas", entre las que no se incluye por ahora HBO España, que ha preferido no entrar en el entretenimiento televisivo, centrándose simplemente en la ficción. La CEO está convencida que "hay hueco de las productoras en las plataformas, todas se van a querer meter". Con ellas trabajarán, algo que no parece que sucederá con Mediaset España, una decisión tomada por el propio grupo de comunicación. "Cuando ellos quieran, trabajaremos", afirmaba Rey al respecto.

Portugal: el laboratorio televisivo

Macarena Rey quiso también explicar cómo es el panorama audiovisual en Portugal, país en el que también trabaja la productora. "Nosotros miramos Portugal como parte de España (...) lo utilizamos para probar formatos y traerlos aquí, y viceversa. En Portugal además tenemos en exclusiva el catálogo de Talpa y paralelamente compramos formatos a terceros", afirmó la CEO de la factoría, confesando que en dicho país "son más arriesgados". ¿La razón? Hay una forma muy diferente de programar el entretenimiento en prime time: "Emiten entretenimiento en prime time simplemente sábados y domingos (...) entre semana se emiten tiras diarias de telenovelas. Los programas duran menos, suelen tener varias temporadas, les dan descanso y se retoman años después (...) por eso yo compito conmigo misma el 75% de ocasiones".

Jueces de 'MasterChef'

Con más ganas de 'MasterChef'

La directiva quiso también hacer balance del resultado que han tenido sus programas en la última temporada. Respecto a 'MasterChef', un programa que tal y como confiesa "costó mucho vender a TVE", explicó que "ha conseguido 29.000 inscripciones al casting de su nueva edición, siendo el récord de toda su historia". Sobre este poder de convocatoria, Rey cree que se debe "a la verdad que hay detrás del mismo, es un formato que transmite realidad". La CEO de Shine Iberia explicó además que cuando termina el concurso, los participantes cuentan con una persona de la productora que les ayuda a conseguir trabajo. Por ello presumen que el 95% de participantes de la última edición trabajan en la cocina a día de hoy.

Orgullosos de 'Maestros de la costura'

A día de hoy la factoría ya prepara la quinta edición de 'MasterChef Celebrity', que tal y como adelanta, contará con "todo tipo de perfiles (...) desde empresarios, a gente de televisión y a personas que no han estado en televisión". Paralelamente a esta producción y a las grabaciones de 'MasterChef 8' se emite 'Maestros de la costura', un espacio del que Rey se muestra especialmente orgullosa. "Para mí es un milagro (...) el poder estar en un prime time cosiendo y compitiendo con grandes formatos y series", ha explicado, mostrándose feliz de "dar apoyo a una industria que lo necesita (...) que hasta ahora no había tenido esa visibilidad". Rey se muestra muy contenta con las audiencias conseguidas ya que entiende que no puede igualar a 'MasterChef' "porque no es lo mismo cocinar que coser", pero pese a ello, cree que "están muy bien". Además, destaca la gran evolución que han tenido los jueces: "María y Palomo han crecido muchísimo (...) ahora a ellos les sale todo de forma natural".

'I love Spain', la nueva aventura en TVE

Otro formato del que se mostró especialmente orgullosa Rey fue de 'Prodigios', espacio que define como "una joyita" y que "tardamos cinco años en vender (...) se lo presenté a todos los directores de televisión". Esta cree que era necesario este "hueco a la música clásica y a las artes escénicas en el prime time de la televisión pública". Una filosofía que también se replicará en 'I love Spain', adaptación de un exitoso formato internacional en el que dos equipos de rostros conocidos competirán en diferentes pruebas relacionadas con la cultura del país. "Se ha producido para 38 países, es familiar, tiene humor y es entretenimiento puro", contó Rey, quién destacó que en nuestro país no se llamará 'I love Spain' o 'Amo a España' "por no caer en otras cosas". El espacio se emitirá en este 2020 en TVE y Rey confirmó que tiene ya presentador seleccionado.

'Me resbala'

Con Atresmedia: De 'Me resbala' a la vuelta de 'Masters de la reforma'

Previsiblemente, los espacios de la factoría que también veremos en 2020 en Atresmedia son 'Me resbala' e 'Improvisando', ambos presentados por Arturo Valls y que llevan guardados desde hace ya varios meses. Rey se mostró especialmente orgullosa del primero, que considera que "es ya una de las marcas más consistentes de Antena 3 (...) es una fórmula familiar y entretenida (...) todos los grandes cómicos quieren venir al programa". Paralelamente, la CEO de Shine Iberia se reafirmó en la intención de seguir apostando por 'Masters de la reforma' en Antena 3. "En Atresmedia creen en la decoración (...) estamos redefiniendo el formato, haciéndolo más sencillo, no sabemos si con anónimos", explicó Rey, añadiendo que en esta nueva edición, si finalmente se produce, la idea es que esté "más dedicado al interiorismo que a la reforma". Por último, Rey se mostró apenada por el hecho que el grupo no haya lanzado todavía 'La isla', ya que considera que "la edición de mujeres fue bastante mejor que la de hombres (...) la idea era hacerlo en paralelo para que se viese la diferencia".