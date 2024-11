Por Pablo Fernández Pérez |

'Gran Hermano' es un programa muy emocional, en el que se viven experiencias muy viscerales entre lágrimas, enfados o risas. Uno de los elementos que más propicia este tipo de vivencias es la "curva de la vida", donde los concursantes se colocan frente a una pizarra y escriben cronológicamente los momentos más importantes de sus vidas. En el pasado programa del 26 de noviembre, quien se enfrentó a esto fue Maica.

Maica en 'Gran Hermano'

Rápidamente, según comenzaba, la murciana exponía en su etapa de secundaria y universidad, en el instituto: "En el instituto me decían cosas de mi físico:".

En ese momento, Maica empezó a hablar de su primera relación: "Fue un cambio total en mi vida, decido independizarme con esa persona. Le entregué mi vida entera, no pude ser mejor con él, y por su parte nada más que recibí... Me veía encerrada en una casa de la que no podía salir, en la que mi brillo, mis ilusiones, mis sueños, se anularon completamente". Tras esto, la concursante contó cómo decidió dar un cambio de rumbo a su vida. "Fui a un certamen de belleza. Dije que si me ponían la corona, eso terminaba para siempre. Ahí fue donde cogí fuerzas, salí de ahí, y decido cumplir uno de mis sueños, que es ser modelo internacional en Milán".

El momento más terrible de su vida

"Me pasó una...", comenzaba a contar la murciana, entrecortada por el llanto. "A la salida del metro de Milán, un individuo intentó abusar de mí. Sentí mucho miedo y no sabía cómo salir de ahí", desveló Maica, completamente rota. "Toqué fondo y recibí una llamada que me devolvió las ganas de seguir, que fue la de 'Gran hermano'. Habéis conseguido devolverme las ganas de vivir y yo no sé cómo agradeceros todo esto", acababa la concursante después de haber dado una de las "curvas de la vida" más duras del formato.