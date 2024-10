Aluvión de críticas por el "obsceno" comentario de Adrián a Maica en 'Gran Hermano'

Por Redacción |

La relación entre Adrián Thiam y Maica Benedicto no parece tener ya punto de retorno. Los concursantes del reality de Telecinco vivieron durante la noche del 28 de octubre de 2024 una fuerte discusión en pleno directo mientras se emitía el 'Gran Hermano: Última hora' presentado por Laura Madrueño. La pelea surgió por las tareas de la casa, achacándose cosas el uno al otro delante de sus compañeros.

Maica Benedicto en 'Gran Hermano'

"A mí gente que se inventa cosas y deja mal a otra gente... Paso, paso por completo", intentaba zanjar la modelo, sin éxito ya que Adrián reaccionaba de forma irónica diciendo que veía "visiones". ", saltaba ella. "Mejor no te digo lo que he soñado, no vaya a ser que se te quite el cuento de hadas...", respondía de nuevo él.

Era entonces cuando Maica dio donde más le dolía a Adrián: "Mi cuento de hadas nunca se me va a quitar, ¿y a ti el de hacerte ilusiones? Si quieres seguimos". Esta pregunta dejaba muy clara la situación irreparable que hay entre ellos. "Si quieres entrar en guerra, entramos", no se achantaba él.

"¿Sabes qué? Que no me voy a bajar a donde quieres que me baje", contestaba Maica, provocando las carcajadas del resto de sus compañeros. "Mejor no te bajes, no vaya a ser que te lleves una sorpresa y te hagas mujer", soltaba Adrián, palabras que hicieron saltar a Maica del sofá.

Solicitan una sanción

"Mira Adrián, eres muy obsceno diciéndome ese comentario delante de mis compañeros, eso no ha estado bien, me merezco unas disculpas. Eso ha estado muy feo, porque yo soy mujer, en todo momento, y sin necesidad de bajarme a ningún sitio", respondía finalmente ella, muy dolida por lo que acababa de decirle el catalán. El comentario de Adrián no ha pasado desapercibido entre los seguidores del formato, quienes no han tardado en exigir una sanción por las palabras fuera de lugar del de Tarragona en redes sociales.