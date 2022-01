Makoke fue despedida de TVE por rechazar a Julio Iglesias, según Kiko Matamoros

Makoke fue presentadora del programa 'Música Sí' de TVE entre 1997 y 1998. Aunque por aquel entonces estaba comenzando a conocer a Kiko Matamoros, el colaborador se atrevió a revelar el motivo por el que la cadena pública habría prescindido de la malagueña. El plató de 'Sálvame' se quedó atónito ante la confesión de Matamoros.

Kiko Matamoros en 'Sálvame'

"Ella había trabajado en TVE. Cuando yo la conocí, trabajaba presentando un programa que se llamaba 'Música sí'. Y la echaron porque hubo un señor cantante que quiso que fuera un fin de semana a Valencia a pasarlo con él. La señora no quiso y, entonces, el lunes cuando llegó estaba en la calle. Esa es la verdad", aseguró el madrileño. El resto de colaboradores no pararon hasta lograr que Matamoros revelara el nombre del cantante.

En un primer momento solo dio las iniciales, pero finalmente no titubeó a la hora de proporcionar el nombre de Julio Iglesias: "Puedo decir el nombre y verás cómo no me demanda", retó. Tan poco temor tenía el colaborador a posibles demandas que continuó señalando. El nombre de Susana Uribarri fue el siguiente en salir a la palestra ya que, por aquel entonces, era la directora de Entretenimiento de TVE.

Carlota Corredera, en continua tensión

Carlota Corredera decidió cambiar de tema debido a los múltiples detalles que se estaban proporcionando sobre un asunto tan peliagudo. "Vamos a avanzar porque no me apetece que me pongan una demanda", anunció. Aunque Matamoros intentó quitar hierro al asunto, la presentadora apuntó que se acababa de comentar "una cosa que es muy fea". "¿Y Susana tampoco te va a demandar tampoco?", le preguntaba al colaborador. Sin embargo, este supo salir airoso de la situación: "¿Qué culpa tiene Susana si estaba en medio?", reculaba.