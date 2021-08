Makoke y Alejandra Rubio se enzarzan por el insulto de Kiko Matamoros a su hija Anita

La relación de Kiko Matamoros con sus hijos sigue siendo como una montaña rusa. En esta ocasión, el de 'Sálvame' se mostró de lo más triste durante una de las tardes del programa de Telecinco y dejó claro que había dado por perdida la relación con su hija Anita Matamoros. En un momento de enfado, el colaborador de televisión le dedicó un insulto, llamándola "retrasada".

Makoke y Alejandra Rubio en 'Viva la vida'

La forma en la que habló de su hija no gustó nada a Makoke, quien defendió a capa y espada a Anita en 'Viva la vida', mientras que Alejandra Rubio dio su opinión al respecto y provocó una tensión con la madre de su amiga. "Creo que insultar a un hijo está feo y creo que lo que ha justificado Alejandra es injustificable", dijo la exmujer de Kiko Matamoros.

"Yo a ella no le voy a faltar al respeto nunca porque es mayor que yo y he vivido mucho con ella", empezaba contestado la hija de Terelu Campos, refiriéndose a Makoke. "Yo he sentido que ella me ha faltado al respeto porque me lo podrías haber dicho de otra forma", añadía la joven, haciendo hincapié en que la colaboradora de televisión había ido a por ella durante la publicidad "a cuchillo".

Lo que quería decir

"Yo no he justificado a Kiko, lo único que he dicho es que conociéndolo creo que estaba superenfadado y no lo piensa", aclaraba Alejandra Rubio, insistiendo en que ella quiere mucho a todos los miembros de la familia y no puede posicionarse al respecto. Por su parte, Makoke acababa pidiéndole disculpas por las formas, pero seguía pensando que había justificado el insulto de Matamoros a Anita.