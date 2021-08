El distanciamiento entre Kiko Matamoros y su hija menor, Anita Matamoros, ha sido tema de interés en los programas del corazón de Telecinco, especialmente en 'Sálvame', donde el colaborador llegó a derrumbarse. Ese delicado momento se abordó en 'Viva la vida', programa en el que Makoke pudo pronunciarse al respecto y que provocaron que, en la tarde del lunes 2 de agosto, Matamoros cargara no solo contra su exmujer por sus declaraciones, sino también contra el programa de los fines de semana.

Kiko Matamoros critica a Makoke y 'Viva la vida' por el enfoque sobre unas declaraciones acerca de su hija

"Tengo ganas de hablar, porque lo que pasó el sábado en 'Viva la vida me pareció un despropósito", declaró Matamoros, en el arranque de 'Sálvame', tras lo cual afirmó que "responsabilizo al programa también". "Lo dije ayer: no voy a mirar para otro lado y, si no quieren que vuelva, no vuelvo. Lo que no se puede es parcializar una declaración para dejar encima de la mesa no la duda, sino la certeza de que he llamado retrasada a mi hija, cuando digo todo lo contrario", criticó el colaborador, tajante. "Ella lo sostiene, pero el programa lo alimenta", señaló Matamoros, sobre la intervención de Makoke en 'Viva la vida' en torno a unas declaraciones que dieron a entender algo que, según él, no había dicho.

"Recuerdo que, cuando digo eso, hay ocho compañeros y, si alguien hubiera entendido que insulté a mi hija, me lo habrían dicho", defendió el madrileño, que procedió a explicar lo que ocurrió en realidad. "El contexto es que Belén me dice 'tienes que hablar con ella, porque es pequeña' y yo digo que 'será muy joven, pero no es retrasada, sabe discernir entre lo que está bien o mal". El colaborador no tardó en criticar que el equipo de 'Viva la vida' "edita, en principio, mi boca diciendo que mi hija es retrasada" e incluso recalcó sin ninguna duda que había existido una "absoluta" manipulación en eso.

"Makoke da por bueno que he dicho eso"

"Makoke da por bueno que he dicho eso. Si alguien dice algo así de un hijo mío, lo primero que hago es irme a ver en qué contexto y cómo se dice", comentó Matamoros, que aclaró que el formato ahora presentado por Toñi Moreno emitió las declaraciones completas en la recta final, momento en el que todos los presentes en plató entendieron "que no es ningún insulto y que la intención no era esa". "Sin embargo, esta señora sigue manteniendo que yo la he insultado, en contra del criterio de los demás", añadió el colaborador, sobre Makoke. "Lo que me molesta es la utilización de ese hecho, que es absolutamente falso, para victimizarse", remató Matamoros.