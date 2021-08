Makoke y su último retoque estético en los glúteos: "Esto se lo hacen las Kardashian"

Las operaciones y retoques estéticos están a la orden del día en el mundo de la televisión. Makoke se ha sumado a la larga lista de personajes famosos que se han puesto en manos de una clínica para mejorar su aspecto físico. En esta ocasión, la expareja de Kiko Matamoros se ha sometido a un aumento de glúteos sin tener que pasar por quirófano, sino utilizando ácido hialurónico.

Makoke antes y después de su aumento de glúteo

"Yo me trabajo mucho el glúteo con sentadillas, mucho deporte, etc. Pero el glúteo no crece y hay una ayuda muy sutil", explicaba la colaboradora en un vídeo explicando el proceso de cómo ha vivido su retoque. "Se ponen cuatro viales por cada lado. En un mes ves el resultado final y dura un año", explicaba la persona encargada de infiltrarle la correspondiente sustancia.

"A ver si voy a tener que cambiar la talla de pantalón", bromeaba la tertuliana de 'Viva la vida' mientras seguían con los pinchazos. "Esto es lo que se hacen las Kardashian, pero ellas con mucho más volumen, ellas se ponen muchísimo", aseguraba Makoke, señalando que ella no quería eso, sino algo mucho más sutil y natural, sin llegar al extremo de las mujeres de la reconocida familia americana.

Sus anteriores retoques

Tras finalizar el proceso, Makoke mostraba los resultados muy emocionada. "Estoy encantada, estoy feliz. Ha quedado muy bonito y natural. Ahora a seguir haciendo deporte", decía la exconcursante de 'Gran Hermano VIP 6'. No obstante, este arreglo estético sin cirugía no es el único al que se ha sometido la colaboradora, sino que también se realizó en su día un tratamiento de remodelación del óvalo facial y algún que otro relleno de bótox.