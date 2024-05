El mal rato de Juanra Bonet al estar cerca de ganar la gala 7 de 'Tu cara me suena 11'

Por Beatriz Prieto |

La séptima gala de 'Tu cara me suena 11' concluyó la madrugada del sábado 25 de mayo con la victoria de Supremme de Luxe con su imitación de Despistaos. Un momento que, sorprendentemente, casi desató más alegría en Juanra Bonet que en la propia ganadora, después de un tramo final en el que el presentador, a pesar de las alabanzas que recibió por su imitación de Pino D'Angiò, se mostró bastante nervioso ante la posibilidad de ganar la gala y tener que repetir su alabada actuación.

Juanra Bonet hace un gesto hacia el jurado tras haberse librado de ganar la gala 7 de 'Tu cara me suena 11'

, al ritmo de su "Ma quale idea", que alternó con los agudos de la canción, dando un cierto toque de humor, junto a una letra un tanto peculiar en momentos, lo que no pasó desapercibido al jurado., bromeó Lolita Flores . Por su parte, Àngel Llàcer insistió en que "Juanra puede ganar" más en serio que nunca: "Sé que siempre te escondes detrás del humor, pero".

"Me gustaría que ganaras esta gala", llegó a confesar el juez, ante un sorprendido Bonet, de quien Carlos Latre destacó que "lo ha hecho muy bien". Ya en el reparto de puntuaciones, Flores le dio su nueve, mientras que para Chenoa fue la mejor actuación de la noche: "Juanra, es lo que siempre decimos, se camufla detrás del 'jaja' o lo que tú quieras, pero es que ha hecho una actuación maravillosa". "Creo que es una gala donde él merece tener este doce, creo que casi siempre han tenido esa oportunidad los mismos y yo quería rendir mucho cariño a una gran actuación. Tú te ríes mucho, pero lo has hecho muy bien", añadió la jueza.

"Ya se lo está empezando a creer"

Con dichas puntuaciones, Bonet pasó a ocupar el segundo lugar, por detrás de Supremme de Luxe, antes del reparto de puntos del público. La incomodidad y sorpresa del catalán fue creciendo entonces, a medida que Manel Fuentes iba dando puntuaciones al resto de concursantes. "¿Por qué te ríes, Manel?", preguntaba Chenoa, antes de que el presentador anunciara las dos máximas puntuaciones, que caerían en Bonet y Supremme. "¡Qué va a ganar Juanra!", exclamaban los compañeros del presentador, quien repetía una y otra vez "no, no, por favor".

Finalmente, el catalán saltó de alegría al descubrir que era su compañera quien ganaba la gala, para después dirigirse al jurado y compartir el "temor" que había sentido con un evidente gesto. "Creo que el hombre más feliz de la gala es Juanra por no haber ganado y no cantar otra vez", señaló Fuentes cuando entregó el premio a Supremme. "Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Chenoa. Se lo llevamos diciendo desde el primer día. Va camuflando la historia, pero hace algo muy difícil: aúna la comedia con hacerlo bien", alabó la ganadora, sobre Bonet, del que también señaló que "ya se lo está empezando a creer y me parece muy bien".