Raoul suma su tercera victoria en la gala 6 de 'Tu cara me suena 11' tras empatar con Conchita

Por Beatriz Prieto |

El viernes 17 de mayo, la undécima temporada de 'Tu cara me suena' sumó su sexta gala en Antena 3. En ella, Marta, de Ella Baila Sola, acompañó a Raquel Sánchez Silva, mientras que Diego Dominguez se encargó del "training VIP" de Valeria Ros. Tras la actuación de Eduardo Navarrete como invitado de la noche, el reparto de puntos por parte del jurado y del público coronó por tercera vez a Raoul Vázquez como ganador de la noche, tras su empate con Conchita, gracias a su imitación de Michael Bublé.

El catalán se enfrentó al reto de cantar el tema "Cry me a river" en la piel del artista canadiense, después de imitar a El Canto del Loco con menos éxito. "La semana pasada que no estuviste", confesó Raoul a Àngel Llàcer , tras su actuación. El juez manifestó de su trabajo que "ha sido maravilloso, pero además para ti era un reto, porque esa voz tan grave" y señaló que. "Eso está muy bien, pero hay que tener talento. Y tú lo tienes", matizó Lolita Flores

"Me vais a hacer llorar, porque estoy disfrutando cada actuación muchísimo y cada reto es un aprendizaje aquí. Es el programa de mi vida, porque me lo estoy pasando increíble", confesó el concursante, emocionado. "Creo que estás descubriendo registros, formas de cantar, que el Raoul de antes de 'Tu cara me suena' no conocía y te va a servir muchísimo para tu carrera", apostó Carlos Latre, tras lo cual opinó del reto de Raoul que "no es que lo hayas afrontado, es que nos has maravillado, lo has hecho espectacular".

"Me sabe muy mal"

Conchita cerró la gala imitando a Mecano con "Cruz de navajas", antes de la cual Manel Fuentes apostó por que "llevas semanas rozando la victoria y, aparte de que eres un amor, creo que es muy fácil que pueda ser tu noche". La concursante reconoció que su imitación era "un regalo" del que, de hecho, Llàcer aseguró al concluir que "para mí hoy es sinónimo de doce". "A pesar de que puede parecer que la voz de Conchita y Ana Torroja son parecidas, cantan de forma diferente. Y ella ha tenido que hacer un gran esfuerzo", valoró por su parte Latre, para después añadir que "lo has hecho muy bien".

A la hora de las valoraciones, Flores confesó que "necesitaba varios doces, pero solo hay uno y lo que has hecho hoy, tiene muchísimo valor", al otorgar dicha cifra a Raoul, mientras sus compañeros le daban sus onces. Lo contrario ocurría en el caso de Conchita, de quien Chenoa destacó que "ha currado lo más grande, ha tenido una evolución. Tu actitud es muy positiva y creo que esto te ha venido muy a favor, lo tenías supercontrolado". Con la cantante en cabeza, las tornas cambiaron cuando el público el dio el once, mientras su compañero recibía el doce, lo que implicaba una nueva victoria. "Me sabe muy mal esto. Se lo merecía más que yo. De hecho, vas a donar tú hoy por mí", soltó el ganador hacia Conchita, quien accedió algo reticente, pero feliz.