Por Toño García Rodríguez |

A pesar de ver como el presidente del jurado, Àngel Llàcer, reaparecía en 'Tu cara me suena' tras una semana ausente por un problema intestinal, pronto se supo de nuevo que el catalán había tenido que someterse a nuevas intervenciones por una recaída. La infección, provocada por un virus que contrajo en un viaje a Vietnam, está complicando al juez ocupar su silla durante esta temporada. Aunque durante su visita a 'El hormiguero', los concursantes Raquel Sánchez Silva y Juanra Bonet, anunciaban que Llàcer estaba estable, ha sido ahora su compañera de mesa quien ha querido pronunciarse.

Presentador y jurado de 'Tu cara me suena'

Ha sido en la XLIX edición de los Premios Naranja y Limón de la Peña Periodística Primera Plana, donde Lolita Flores atendió a Europa Press y ofreció nuevos detalles sobre los avances de Àngel Llàcer:. Hasta que pueda regresar, será el director y actor, tal y como adelantó FormulaTV en exclusiva.

Aunque quiso lanzar un mensaje de tranquilidad, Lolita finalmente se emocionaba al recordar y al hablar de su compañero y amigo: "'Tu cara me suena' sin mi Àngel no es lo mismo. Y me emociono porque en los programas que quedan sé que lo voy a echar de menos". La cantante y actriz ha forjado una bonita relación durante estos años compartiendo mesa y, además de compartir trabajo, comparten amistad. "Con Carlos Latre, Chenoa y Àngel llevamos siete años juntos, y yo creo que todos nos miramos y nos entendemos".

Buenos deseos

Lolita Flores también respondió a las preguntas sobre la marcha de Carlos Latre a Telecinco para presentar un nuevo programa a partir de septiembre. Aunque evitó mojarse demasiado, sí que mandó un bonito mensaje a su compañero: "Yo ahí no puedo opinar nada, porque son cosas de cada uno. Yo lo único que le deseo a Carlos es que le vaya tan bien como le ha ido hasta ahora". De este modo, la artista demuestra la maravillosa relación que tiene con ambos y les muestra su apoyo públicamente.