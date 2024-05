Por Beatriz Prieto |

La sexta gala de 'Tu cara me suena 11' concluyó su emisión en la madrugada del sábado 18 de mayo con la tercera victoria de Raoul Vázquez tras su empate con Conchita. Fue entonces cuando los nueve concursantes de la edición se enfrentaron una semana más al pulsador, que repartió imitaciones como Ryan Gosling, Raffaella Carrà o Mary Poppins para la séptima gala semanal.

Los concursantes de 'Tu cara me suena 11' junto a Marta, de Ella Baila Sola, en la gala 6

Miguel Lago fue el primero en descubrir su encargo para la gala 7 al haber recibido la menor puntuación de la noche: el humorista tendría que. El siguiente fue Juanra Bonet , quien recibió la tarea de interpretar al cantante italiano Pino D'Angiò, mientras que Supremme de Luxe destapó David Bustamante fue el siguiente y, al recibir el privilegio de poder robar su imitación favorita, el cántabro tuvo que esperar a que se repartieran los artistas de sus compañeros.

La italiana Raffaella Carrà fue la artista que le tocó Valeria Ros para la próxima gala y Geri Halliwell, integrante de las Spice Girls, la de Raquel Sánchez Silva. La penúltima fue Julia Medina, quien traería "a un amigo" para imitar el dúo de Joe Jonas y Demi Lovato, aparentemente con su canción de "Camp Rock", "This is Me", antes de que Conchita y Raoul cerraran la ronda con los estadounidenses Kesha y Elvis Crespo, respetivamente. Fue entonces cuando Bustamente escogió "robar" su imitación a Lago, quien se quedó congelado al descubrir que se enfrentaría a su primer "cambio de sexo" para interpretar a Mary Poppins.

Miguel Lago vivirá su primer "cambio de sexo" con Mary Poppins

Juanra Bonet imitará al italiano Pino D'Angiò

Supremme de Luxe se pondrá en la piel de Despistaos con "original y copia"

David Bustamente actuará con Ryan Gosling en la piel de Ken

Raffaella Carrà es el reto de Valeria Ros para la próxima semana

Raquel Sánchez cantará uno de los temas de la inglesa Geri Halliwell

Julia Medina "traerá un amigo" para imitar a Joe Jonas y Demi Lovato

Conchita se pondrá en la piel de la estadunidense Kesha

El también estadounidense Elvis Crespo será la imitación de Raoul Vázquez

Una clasificación sin cambios

La victoria de Raoul y el reparto de puntos para el resto de sus compañeros no afectaron al orden de la clasificación general: el catalán acumuló 126 puntos, seguido por Julia con 117 y Bustamante, con 110. Diez puntos menos sumaba Supremme en cuarto lugar, con Conchita a solo uno de distancia. Algo más lejos quedaba Raquel, tras su empate con la cantante la semana pasada, al acumular 92 puntos, siete más que Juanra. Miguel y Valeria continuaban a la cola, en esta ocasión con 70 y 65 puntos, respectivamente.