La maldición de 'Babylon 5' y el fallecimiento de gran parte de su reparto

Cuando en alguna ocasión se sucede algún hecho de manera reiterada, puede considerarse una casualidad, sin embargo, hay veces en las que ocurren cosas que van un paso más allá sin mayor explicación, aproximándonos con ello a un desenlace ilógico. Un ejemplo clarividente de lo que comentamos es la serie de los 90 'Babylon 5', que vio cómo gran parte de su reparto iba falleciendo, constituyéndose en torno a ella una "maldición" que nos deja muchas cuestiones en el aire. Para quienes no la conozcan, esta ficción centraba su argumento en una estación espacial neutral en la que los embajadores y oficiales de la nave debían resolver diferentes conflictos diplomáticos.

Los protagonistas de 'Babylon 5'

'Babylon 5', que se emitió en las cadenas estadounidenses PTEN y TNT entre 1993 y 1998, contó con cinco temporadas y seis telefilms. La serie fue considerada una obra de culto de los años 90. De hecho, para muchos sigue siendo uno de los mejores títulos de ciencia ficción de la historia. Su éxito fue tal que llegó a contar con un spin-off titulado 'Crusade', si bien este sería cancelado después de una única temporada. No obstante, la franquicia se expandiría a través de varias novelas, relatos cortos e incluso cómics de DC. Aparte del reconocimiento del público, la ficción fue condecorada con los galardones más importantes del género, recibiendo premios como los Hugo, Saturn, Space Frontier Foundation y Ray Bradbury.

En una época plagada de secuelas, remakes y reboots, raro era que un título como 'Babylon 5' no tratara de recuperarse de algún modo. Y, efectivamente, así fue. En el año 2018, su creador, J. Michael Straczynski, contestó de forma contundente a un usuario de Twitter cuando este le preguntó acerca de una posible continuación de la serie: "No, Warner Bros. no se gastará ni un solo centavo más en 'Babylon 5' de ninguna forma. Ni para Blu-rays, ni para versiones HD, ni tampoco permitirá que se produzca ninguna otra serie de 'Babylon 5', al igual que pasa con las otras series del canal PTEN en las que sus ejecutivos no estuvieron involucrados y, por lo tanto, aún les guardan rencor", sentenciaba.

Pero no todo estaba perdido para la mítica ficción, ya que en septiembre de 2021 se conocía que The CW estaba preparando un reboot con el propio Straczynski, desvelándose que iba a tratarse de un "reinicio desde cero", el cual volverá a girar en torno a John Sheridan, personaje que en su día fue interpretado por Bruce Boxleitner. Lo cierto es que este regreso es una gran noticia, si bien los más escépticos no lo verán de una manera tan positiva. Como comentábamos con anterioridad, gran parte del reparto original de la serie acabó falleciendo, y lo hizo además a una edad prematura, por lo que quizá algunos se lo piensen antes de adentrarse en el proyecto. Desde FormulaTV queremos recordar a aquellos intérpretes de la serie que perecieron.

1 Stephen Furst (1954–2017)

Stevphen Nelson Feuerstein, conocido popularmente como Stephen Furst, interpretó al personaje de Vir Cotto en la popular serie durante sus cinco temporadas. De raza centauri, Cotto, asistente del embajador de la República Centauri en Babylon 5, destacaba por ser generoso y honrado con los demás, ganándose el cariño de la audiencia con su personalidad. Además, era considerado un mujeriego. Este fue uno de los papeles más populares de su carrera, junto al de otros proyectos como 'St. Elsewhere'. Antes de dedicarse al mundo audiovisual como actor, director y productor, Furst trabajó como repartidor de pizzas en Hollywood, hasta que fue descubierto por el productor Matty Simmons, que le fichó para la película "Desmadre a la americana".

El estadounidense tuvo una amplia carrera cinematográfica, participando en títulos como "Una pandilla de lunáticos", "Curvas peligrosas" o "Seven Days of Grace". Asimismo, dirigió films independientes, cortometrajes y algunos capítulos de series. En 2017, fallecía a los 63 años de edad a causa de una diabetes, según informaban sus hijos en una publicación de Facebook. No hay que olvidar que entre la tercera y cuarta temporada de 'Babylon 5' llegó a perder cuarenta kilos. Furst llegó a dirigir "Diabetes for Guys", donde profundizaba en la enfermedad con dosis de humor, y fue portavoz de la American Diabetes Association. Sus padres también murieron a causa de la mencionada afección.

2 Mira Furlan (1955–2021)

Generaciones posteriores la recordarán por interpretar a Danielle Rousseau en 'Perdidos', pero Mira Furlan ya era un rostro popular mucho antes. La actriz croata se metió en la piel de Delenn durante las cinco temporadas que estuvo en antena 'Babylon 5'. Embajadora de los Minbari, este personaje fue miembro del Consejo Gris durante la guerra que mantuvo la raza en cuestión contra la Alianza Terrestre. Su labor en la nave era lograr que Jeffrey Sinclair no recordara nada de lo ocurrido, permitiendo con ello evitar una guerra en el futuro. Al final de la historia, acabó nombrando líder de los Rangers a Susana Ivanova y ella continuó su trabajo como Presidenta.

Furlan fue miembro del Teatro Nacional Croata y participó en numerosas series y películas yugoslavas, destacando su actuación en "Papá está en viaje de negocios", la cual fue premiada con la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes de 1985. Conocida como una mujer de armas tomar, su terrible desenlace se produjo a principios del 2021, cuando el virus del Nilo Occidental acabó con su vida a los 65 años de edad. Antes de fallecer, la intérprete y cantante tuvo la oportunidad de despedirse a través de una emotiva carta compartida en su cuenta de Twitter: "Miro las estrellas. Es una noche despejada y la Vía Láctea parece tan cercana. Ahí es adonde me iré dentro de poco. "Somos todos material estelar", recuerdo de repente la frase de Delenn del guion de Joe. No es una mala posibilidad. No tengo miedo. Mientras tanto, dejadme que cierre los ojos para sentir la belleza que me rodea. Y respirar bajo el oscuro manto del cielo plagado de estrellas. Inspira. Expira. Eso es todo", expresaba para despedirse.

Reparto de 'Babylon 5'

3 Richard Biggs (1960–2004)

De los actores fallecidos de 'Babylon 5', Richard Biggs fue el más joven en fenecer. El actor estadounidense interpretó al doctor Stephen Franklin durante cinco años y estuvo presente también en el spin-off. Este personaje llega a la estación con el objetivo de sustituir al anterior médico. Su pasión por la medicina proviene de cuando un doctor alienígena salvó su vida. Fue gracias a su labor en la lucha contra las sombras que tuvo la oportunidad de asestar un golpe definitivo a Sheridan, logrando el triunfo en la guerra y consiguiendo encontrar a Lórien. Al final de la historia, acabó trabajando en la Tierra tras participar en la última cena de Sheridan antes de que este marchase a morir a Coriana 6.

Pese a que Biggs se hizo conocido en la pequeña pantalla, su especialidad fue el teatro, habiendo estudiado con una beca en la Universidad del Sur de California. Su despegue televisivo llegó de la mano de la telenovela 'Days of Our Lives'. Además, participó en varias cintas, como "Walk Like a Man", además de otras películas que fueron emitidas directamente en televisión. El fallecimiento del estadounidense se produciría en mayo de 2004, a los 44 años de edad, debido a un colapso. La causa que generó su muerte fue una rotura de aorta. El intérprete tenía una discapacidad en el oído desde su juventud, razón por la que decidió recaudar dinero para una escuela privada del condado de Orange.

4 Andreas Katsulas (1946–2006)

Otro de los protagonistas principales de la popular ficción que nos dejó fue Andreas Katsulas. Al igual que ocurrió con Biggs, el intérprete de origen griego forjó su experiencia encima de los escenarios tras estudiar teatro en la St. Louis University y pertenecer durante más de quince años a la International Theatre Company. Sin embargo, uno de los títulos que le llevó a la primera plana de la pequeña pantalla fue precisamente 'Babylon 5', donde permanecería durante las cinco temporadas que estuvo en activo la misma. Su papel fue el de G'Kar, principal villano de la serie, no obstante, con el transcurso de la trama, su personalidad fue cambiando sustancialmente hasta pasar de ser un tipo agresivo y corrupto a alguien honorable y generoso.

Sin duda, fue uno de los personajes que más evolucionó a lo largo de los 110 episodios. Katsulas también formó parte de importantes largometrajes como "Asesinato en Beverly Hills" o "El fugitivo". Su vida comenzó a apagarse en el año 2005, cuando le diagnosticaron un cáncer de pulmón inoperable, por el cual acabaría falleciendo un año después, a la edad de 59 años. El actor fue uno de los primeros protagonistas originales de 'Babylon 5' en fallecer, así como uno de los más jóvenes.

5 Jeff Conaway (1950–2011)

Es el único actor de la lista que no entró al principio de la serie. Jeff Conaway apareció por primera vez en 'Babylon 5' en su segunda temporada, adquiriendo un papel recurrente, y sería a partir de la tercera tanda de capítulos cuando entraría a formar parte del reparto principal. El personaje al que dio vida fue Zack Allan, quien fue trasladado a la estación en el año 2258, siendo nombrado segundo al mando de Garibaldi solo un año después. Cuando la nave fue destruida, acabó convirtiéndose en asesor de seguridad y consejero del emperador Centauri Vio Cotto.

Conaway comenzó a trabajar en el mundo de la televisión en los años 60 con papeles menores, hasta que en 1976 formó parte del largometraje "Ha llegado el águila", al cual le seguirán otros títulos como la película de Disney "Pedro y el dragón Elliot" o la exitosa "Grease", donde interpretó al mejor amigo de Danny Zuco. Algo más tardío sería su calado en la pequeña pantalla, donde comenzaría a despuntar en la serie 'Taxi', gracias a la cual recibió dos nominaciones a los Globos de Oro.

No obstante, su buen hacer en el mundo de la interpretación se vio empañado por su adicción a las drogas. De hecho, fueron precisamente estas sustancias las que le impidieron darse cuenta de su estado antes de ser ingresado dos semanas en el hospital tras una manifiesta sobredosis que venía precedida de una neumonía y problemas respiratorios. Al final, acabaría muriendo a los 60 años de edad después de que se le retirase la respiración asistida.

6 Michael O'Hare (1952-2012)

En el caso de Michael O'Hare, ocurre lo mismo que con Conaway, solo que a la inversa. El estadounidense formó parte del elenco principal en la primera temporada de 'Babylon 5', sin embargo, su participación se vio reducida en la segunda y tercera tanda de episodios, donde adoptó el rol de invitado, abandonando definitivamente la ficción en sus dos últimas temporadas, de las cuales se ausentó. O'Hare interpretó al comandante Jeffrey Sinclair, reencarnación del líder religioso Valen. Su personaje retrocedería mil años en el tiempo para acabar transformándose en un Minbari y tomando el nombre de Valen. Tras la guerra, formó el Consejo Gris, el órgano de gobierno de la raza, el cual se reformaría en el siglo XXIII. La última vez que se le vio con vida fue en el año 1360 d. C.; su cuerpo nunca fue encontrado.

El natural de Illinois, quien estudió en Juilliard y tuvo como mentor a Sanford Meisner, fue un habitual tanto del teatro como de la pequeña y gran pantalla. Su debut cinematográfico se produjo en 1979 con su trabajo en "The Promise". El desventurado desenlace de O'Hare tuvo lugar el 28 de septiembre de 2012, a los 60 años de edad, tras sufrir complicaciones de un infarto ocurrido cinco días antes. Después de su fallecimiento, el creador y guionista de la exitosa serie de ciencia ficción, J. Michael Straczynski, aclaró que la marcha del estadounidense de la ficción se debió a problemas mentales derivados de una esquizofrenia, lo que le impedía seguir el ritmo de trabajo del resto de compañeros.

7 Jerry Doyle (1956-2016)

Otro actor que perdió la vida a los 60 años de edad fue Jerry Doyle. El neoyorkino participó en 'Babylon 5' durante todas sus temporadas interpretando a Michael Garibaldi, jefe de seguridad de la estación. Tras la independencia de la nave, se ocupó de las tropas terrestres con el objetivo de detener las fuerzas de Clark que atacaban la estación. Finalmente, acabaría convirtiéndose en jefe de una empresa multiplanetaria, en la cual permaneció al mando durante dieciocho años. Antes de convertirse en actor, el estadounidense fue piloto aéreo y también trabajaría como agente de bolsa.

Ya en el año 1987, daría un giro radical a su vida al apostar por el mundo de la actuación. Pese a que su papel más conocido fue el de 'Babylon 5', hizo carrera en largometrajes como "Devious Beings", "Lost Treasure" o "El largo camino a casa". Además, fue un reconocido locutor de radio con su programa "Jerry Doyle Show". Hizo tantas cosas que incluso llegó a presentarse como candidato republicano al Congreso por el distrito California en el año 2000. Su vida llegaría a su fin el 27 de julio de 2016, cuando fue hallado muerto en su casa de Las Vegas. El fallecimiento fue por causas naturales. Con él, son tres los actores que fallecieron con 60 años. Todo un misterio que parece perpetrado por una mente pensante, más que una simple casualidad.