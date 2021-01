Muere Mira Furlan, la actriz que dio vida a Danielle Rousseau en 'Perdidos', a los 65 años

La actriz Mira Furlan ha fallecido a los 65 años. En estos momentos se desconoce la causa de la muerte de la intérprete, nacida en 1955 en la antigua Yugoslavia, y que en los años noventa dio el salto a la televisión estadounidense de la mano de 'Babylon 5', la mítica serie espacial en la que encarnó a Delenn durante media década. Más adelante se metería en la piel de otro personaje mítico, Danielle Rousseau, en la desconcertante 'Perdidos'.

Mira Furlan como Danielle Rousseau en 'Perdidos'

El fallecimiento ha sido annunciado a través de la cuenta de Twitter de la propia actriz, que ha compartido una breve carta de despedida firmada por Furlan: "Miro las estrellas. Es una noche despejada y la Vía Láctea parece tan cercana. Ahí es adonde me iré dentro de poco. "Somos todos material estelar", recuerdo de repente la frase de Delenn del guion de Joe. No es una mala posibilidad. No tengo miedo. Mientras tanto, dejadme que cierre los ojos para sentir la belleza que me rodea. Y respirar bajo el oscuro manto del cielo plagado de estrellas. Inspira. Expira. Eso es todo. Mira Furlan".

El emotivo comunicado ha ido acompañado de la fecha de fallecimiento de Furlan, que perdió la vida el miércoles 20 de enero. Una de las primeras reacciones a su marcha ha sido precisamente la de Joe [J. Michael Straczynski, creador de 'Babylon 5'], que ha recordado algunas anécdotas de la actriz y ha reconocido que su estado de salud estaba en un momento delicado. "Hemos sabido desde hace tiempo que la salud de Mira se estaba desvaneciendo", apunta el guionista, que todavía tenía esperanzas de que se recuperara, pero desgraciadamente esa mejora no se ha producido.

Siempre presente

El público general quizá la recuerde principalmente por el papel de Danielle Rousseau, con el cual estuvo presente esporádicamente desde el comienzo hasta el final de la serie, pero Furlan ha contado con una dilatada carrera, tanto en el cine como en la televisión. En los últimos años participó principalmente en producciones europeas y, según IMDB, todavía tiene pendiente el estreno de la película "Burning at Both Ends", la cual rodó junto a Cary Elwes o Jason Patric.