Por Alejandro Burrueco Marín |

Si pensamos en personajes que cubran bolos en discotecas, el perfil que se viene a la mente son los protagonistas de 'Gandía Shore' o 'Mujeres y hombres y viceversa'. Sin embargo, la actriz Malena Alterio también tuvo que acudir a este tipo de eventos en su época de auge cuando interpretaba a Belén López en 'Aquí no hay quien viva'. Así se lo ha contado a Dani Martínez en su visita a 'Martínez y hermanos'.

Malena Alterio como Belén López en 'Aquí no hay quien viva'

Así como su personaje Belén López siempre estaba en búsqueda de un trabajo que le diera dinero,. Pese a no estar acompañada de sus compañeros de reparto, llegó "muy confiada", tal y como confiesa. Cuando llegó al punto de encuentro en el que la citaron se encontró con un hombre extravagante que la subió a un descapotable para llevarla a la discoteca.

Una vez en el evento le brindaron la protección de dos vigilantes de seguridad que la custodiaban. No obstante, solo con su presencia no bastaba y la actriz se tuvo que subir junto al DJ para decirles unas palabras a los fans que habían ido a verla. Alterio bromea con que "la gente iba superborracha y otras cosas", aunque también admite que ella tampoco estaba en las mejores condiciones para dar su discurso: "Pensé, menos mal que están borrachos y no se están enterando de nada".

Eduardo Gómez se une a la fiesta

La aventura no acababa ahí, porque Alterio estaba contratada para cubrir otros dos bolos en Valencia. La experiencia cambió por completo porque a la actriz se le ocurrió invitar a su compañero de reparto Eduardo Gómez: "Edu era feliz en ese tipo de eventos". El actor que daba vida a Mariano Delgado se llevó una riñonera en la que guardaba "unas cartulinas con sus fotos", según cuenta su amiga, que lo describe como "dueño y señor de aquel sitio". La ganadora del Goya concluye su historia haciendo hincapié en la felicidad que supuso para ella compartir esos días con su amigo y compañero: "Fui feliz esos días".