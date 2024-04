Por Redacción |

Malena Alterio está en un gran momento. Su interpretación en 'Que nadie duerma' no deja de darle alegrías, pues está recibiendo grandes reconocimientos, como el Goya a mejor actriz protagonista. Para hablar de la película que llega a plataformas y de su obra de teatro, ha visitado el 'Late Xou con Marc Giró' y como ya se sabe en este programa, podría salir cualquier tema de conversación.

Resulta que a ella no le gusta tirar nada. Pero cuando dicen nada, es nada de nada. Lo acumula todo desde hace años. "Soy como la Julita, la madre de Gustavo Salmerón" en 'Muchos hijos, un mono y un castillo', comentaba ella, a lo que Marc Giró contestaba: "Quería muchas cosas y las tenía".antes de ver lo que el programa de TVE le tenía preparado.

El presentador sacó una caja con un montón de cosas de ella en el interior. Antes incluso de abrirla, Alterio ya confesaba: "La caja ya me la quedaba. ¿Es que esto cómo lo vas a tirar?", decía entre risas, pero en serio. Dicho esto, le vino a la mente una afición que tuvo que dejar de practicar al hacerse famosa, pues el boom de 'Aquí no hay quien viva' pilló a muchos del elenco por sorpresa.

"No quedaba muy bien"

"¿Tú sabes lo que yo hacía?", preguntaba la actriz como preámbulo a lo que iba a contar: "Yo me metía en los contenedores, lo que pasa es que repente fui muy popular y no quedaba muy bien que me metiera dentro de los contenedores a recoger...". "¿No os ha pasado de pasar por el contenedor y estar lleno de cosas, tesoros?", lanzaba Alterio, a lo que Giró respondió con humor: "Pues hija, vivirás en un barrio buenísimo, porque en el mío no sabes la de mierdas que tiramos la gente".