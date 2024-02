Malena Alterio tiene muy clara la respuesta a la pregunta clásica de 'La resistencia'

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Tras hacerse con el Goya a Mejor Actriz en la 38 edición de los galardones, Malena Alterio ha acudido a 'La resistencia' para concederle una entrevista a David Broncano. La intérprete ha aprovechado su visita al plató de Movistar Plus+ para celebrar el reconocimiento de la Academia de Cine y para promocionar 'Que nadie duerma', la película con la ha conseguido llevarse el premio, y la obra de teatro 'Los amigos de ellos dos'.

Malena Alterio y David Broncano en 'La resistencia'

En la entrevista,, como por ejemplo, imitar a un pingüino emperador: "Qué vergüenza.". Además, la actriz le ha llegado a dar una pequeña patada al premio que consiguió la pasada noche del 10 de febrero:

Tras varios minutos de charla y promoción, ha llegado el momento de que la intérprete se enfrente a una de las preguntas clásicas del programa: "¿Relaciones sexuales en el último mes?". Nada más conocer que la masturbación cuenta 0,2 puntos, Malena Alterio se ha lanzado a dar una respuesta muy clara: "Cero con dos, cero con dos, cero con dos. (...) Sabes lo que pasa, que he estado muy atareada".

Ha estado centrada en los premios de cine

"La paja tranquilizante ayuda muchas veces", ha puntualizado David Broncano. Por su parte, la actriz ha querido recomendar esta práctica: "Es una maravilla. Yo la recomiendo siempre. (...) Es infalible". "No sé cuántos cero con doses. (...) Mira es que el Forqué, el Goya, el no sé cuántos... (...) Me he tenido que tranquilizar mucho", ha afirmado la intérprete. Finalmente, ha explicado que, de momento, en este 2024, no ha mantenido ninguna relación sexual con otra persona: "Eso es mi objetivo siguiente".