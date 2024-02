Por Fernando S. Palenzuela |

'Aquí no hay quien viva' nos ha dejado escenas para el recuerdo, y es que en los pocos años que estuvo en emisión logró convertirse en una de las ficciones más notorias de la industria televisiva española. Pero además, y por suerte, también dejó bonitas amistades, como la de Malena Alterio y Fernando Tejero, que, en la gala de los Premios Goya 2024, nos otorgaron un emotivo momento.

La actriz partía como favorita para hacerse con el galardón a Mejor Actriz Protagonista por su papel en ' Que nadie duerma '. Las apuestas se cumplieron y. Minutos después, entre bambalinas, recibía la sorpresa de Fernando Tejero, quiendespués de años trabajando en cine, teatro y televisión.

El abrazo entre Malena Alterio y Fernando Tejero después de recoger el #Goya2023 a Mejor Actriz Protagonistahttps://t.co/UKn9hSlRJA pic.twitter.com/5GXaXDsDrr — RTVE Noticias (@rtvenoticias) February 11, 2024

"Mi amor, no llores que lloro", decía Malena Alterio tras un fuerte abrazo entre la pareja que dio vida a los icónicos Belén y Emilio. El actor volvía a abrazarla y besarla en la mejilla, mientras que ella aseguraba que estaba muy nerviosa por lo que acababa de ocurrir. "Estoy temblando todavía", comentaba la intérprete con el premio entre sus manos.

Una segunda felicitación

Tan solo unos pocos minutos después, Fernando Tejero aprovechaba para volver a mandarle una felicitación a Malena Alterio de manera pública. Para ello, empleaba su cuenta de Instagram, en la que compartía una imagen de los dos en la ceremonia de los Goya, justo después de que la hija de Héctor Alterio se llevara el premio. "Si me lo dan a mí, no me hace la misma ilusión", añadía el actor de 'La que se avecina' en el pie de foto. "Te amo. Enhorabuena, Goya a la mejor actriz protagonista".