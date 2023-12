Malena Alterio recuerda su papel en 'Aquí no hay quien viva': "Me siento muy orgullosa"

Por Daniel Parra |

El programa del miércoles 6 de diciembre de 'El hormiguero' contó con la visita como invitada de Malena Alterio, que presentó su nueva película, "Que nadie duerma", por la que ha sido nominada a los Goya a mejor actriz. La intérprete acudió por primera vez sin acompañante para la entrevista de Pablo Motos, hecho que recalcó al inicio: "Estoy nerviosa hoy, porque estamos solos tú y yo. Es la primera vez después de tantos años".

Malena Alterio junto a Pablo Motos en 'El hormiguero'

En un momento de la entrevista, Motos preguntó a Alterio sobre Belén, su personaje en ' Aquí no hay quien viva ', a lo que respondió:. El presentador recalcó el éxito de la serie de Antena 3: "Había capítulos de nueve millones"., recordó Alterio, "¿O me lo estoy inventando? Yo creo que sí", dijo.

"Pasamos de algo que venía siendo como que nadie daba dos duros, que de repente era un compromiso que tenía José Luis Moreno con Antena 3... Cinco capítulos y ya veremos, y así encaramos todos", recordó Alterio, "Pero de repente eso empezó a pegar muchísimo". "Me acuerdo que, al principio, llegamos a rodar y: '¡Que me han pedido una foto!'. 'Oye, que les ha gustado el capítulo'. 'Oye, que no puedo salir de casa'. 'Que no puedo coger el metro'", comentó la actriz.

Sobre su experiencia con la fama, que le llegó de forma repentina tras el estreno de la ficción, dijo: "Era una consecuencia de que tu trabajo en la serie estaba funcionando muy bien, pero también era impactante e invasivo a veces". Pero recalcó que la popularidad es algo que "sube y baja" y que "así la vive": "Todo es muy relativo y muy fugaz".

Su peor experiencia en un casting

Malena Alterio recordó también cuál fue su experiencia "más humillante" durante uno de sus primeros castings, para un anuncio publicitario: "Subió el director de casting y dijo: 'Cuánta gente, ¿no? Voy a empezar a señalar a la gente que no directamente, para no haceros perder el tiempo'". La actriz confesó que ella, al igual que muchos en aquella prueba, intentó no hacer contacto visual. "Y de repente me dice: 'Tú, fuera'. Me dijo a mí y a otra, o sea, dos de cien", recordó. "Fue terrible. Ojalá que lo estés viendo", concluyó Alterio, dirigiéndose a aquel director de casting que la rechazó.