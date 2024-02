Se unen los universos de Alicia y Belén ('ANHQV') y Laura Pamplona y Malena Alterio tras el Goya a Mejor Actriz

Por Sergio Navarro |

La noche de los Premios Goya tuvo como clara ganadora la película 'La sociedad de la nieve', de Bayona, pero en redes también ha tenido mucho protagonismo otra de las premiadas, concretamente Malena Alterio como Mejor Actriz por su trabajo en 'Que nadie duerma'.

Belén y Alicia, en 'Aquí no hay quien viva'

Muchos espectadores que se alegran por este reconocimiento a la actriz han relacionado este éxito con la serie ' Aquí no hay quien viva ' por distintos motivos. Uno se centraba en el personaje de Belén, que tuvo mil trabajos durante la serie, y @payasyn_ publicaba: ", supervisora de parquímetro, limpieza en una redacción, camarera, veterinaria, telefonista, cajera, en una tintorería, socorrista, vendedora de seguros, profesora de Matemáticas, Cool Hunter, presidenta de la comunidad, teleoperadora...Enhorabuena Belén".

Sin embargo, y relacionado con la serie y los Goya, recodemos que Belén vivía con Alicia, una actriz que no conseguía el éxito esperado pero que no perdía la esperanza de llegar a lo más lejos. En una de las discusiones entre compañeras de piso, Alicia le soltaba: "Te voy a decir una cosa, Belén. Cuando me den el Goya, no te pienso mencionar en mi discurso. La has cagado pero bien". Sin duda, es una de las escenas que más se ha recordado en las últimas horas por el paralelismo con la realidad.

¿Qué pensará Alicia?

Precisamente, nada más ganar el Goya Malena Alterio, en la sala de prensa, Miguel Fernández le preguntaba qué opinaría Alicia al ver que Belén López Vázquez ha ganado un Goya antes que ella. "¿Qué pensaría? No lo sé... Estaría muerta de envidia, seguro", respondía entre risas. De hecho, otro usuario de las redes sociales (@adrimiercoles) ha hecho un montaje del discurso de agradecimiento de Alterio intercalado con Alicia, viendo la televisión, sorprendida de lo que está viendo.

Acabo de preguntarle a Malena Alterio qué cree que pensaría Alicia Sanz al ver que Belén López Vazquez ha ganado un Goya antes que ella.

Tras el final de ANHQV, Belén se va a EEUU con Alicia. Tras hacer de figurante en varias películas, le conceden su primer papel protagonista, por el que gana un Goya.

Alicia, emocionada, se enorgullece de su amiga.



Alicia, emocionada, se enorgullece de su amiga. pic.twitter.com/8aHGXN9Q3x — Anuncio (@adrimiercoles) February 11, 2024

La alegría de Laura Pamplona

Siguiendo con este universo en el que se entrelazan los mundos de Belén, Alicia, Malena y Laura, esta última subió a su cuenta de Instagram un vídeo en el que muestra que está viendo la gala y mete un grito de alegría al ver que premian a su amiga. "Aaaah, sííííííí", gritaba, mientras escribía en la publicación "¡Maravilla!".