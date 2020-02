El verdadero motivo por el que Malena Alterio abandonó 'La que se avecina'

La figura de Malena Alterio estará ligada para siempre a Belén López Vázquez, mítico personaje de 'Aquí no hay quien viva' al que interpretó durante tres años en Antena 3 y que la encumbró como un icono dentro de la ficción española. En 2007, la actriz se mudó con buena parte del equipo a Telecinco para iniciar 'La que se avecina', pero solo aguantó 13 episodios.

Malena Alterio, en 'La que se avecina' y en su aventura en 'Planeta Calleja'

Sobre la fama de aquella época y sus consecuencias habló con Jesús Calleja durante su aventura por el archipiélago de las Eolias, al norte de Sicilia. "Llevaba mucho tiempo haciendo de Belén y me apetecía cambiar, hacer otras cosas", confesó Alterio, a quien por entonces le ofrecieron protagonizar "Tío Vania", una obra del ruso Antón Chéjov. En agosto de ese mismo año estrenó en cines "Una palabra tuya", por lo que decidió no continuar con el papel de Cris Aguilera en la serie de los hermanos Caballero.

Calleja quiso saber cómo digería la fama entonces, teniendo en cuenta que la serie llegó a superar los 8 millones de espectadores y un 43,1% de cuota de pantalla. "Al principio era muy halagador que la gente te parara y te pidiese fotos, te ibas un poco más ancho a casa cuando los fans te demostraban su cariño", explicó la protagonista. Sin embargo, confesó, "el nivel de popularidad creció tantísimo que ya era de película de terror a veces, de no poder caminar por la calle".

"Nos amenazaron de muerte"

Alterio también recordó el exilio de su familia desde Argentina cuando ella tenía solo seis meses. Su padre, el prestigioso actor Héctor Alterio, visitó el Festival de San Sebastián en 1974 y "le recomendaron que no volviera porque la cosa estaba muy fea", explicó recordando que los amenazaron de muerte. "Apareció en una lista con los nombres de los que no se hacían responsables si volvían al país, así que mi madre nos cogió a Ernesto y a mí y nos vinimos a Madrid", apuntó la actriz, quien a pesar de no haber crecido en el país de sus progenitores siempre ha estado "muy arraigada a Latinoamérica, Argentina y Buenos Aires".