Por Fernando S. Palenzuela

El pasado 7 de septiembre de 2023 se cumplieron 20 años del estreno de 'Aquí no hay quien viva', una de las series míticas de la ficción española que a día de hoy continúa estando de total vigencia. El hecho de ser rescatada por las plataformas de streaming, sumado a la proliferación de memes en redes sociales, ha ayudado a que los vecinos de Desengaño 21 continúen en el imaginario de decenas de miles de españoles.

Precisamente en ese aniversario veía la luz "Aquí no hay quien viva: Detrás de las cámaras: la delirante historia de esta nuestra comunidad", el libro escrito por Javier P. Martín en el que. Para presentar el libro, Fernando Tejero Laura Pamplona y los hermanos Laura Alberto Caballero se unían al autor.

El mejor homenaje al 20 aniversario de #ANHQV en Fnac Callao pic.twitter.com/nlY1qsPFm5 — Fnac España (@Fnac_ESP) September 7, 2023

El evento no solo sirvió para dar a conocer el libro y agolpar a varios fans que no quisieron perderse lo que Martín y el resto de invitados tenían que decir. También se realizaron homenajes a 'Aquí no hay quien viva', como tener a Tejero recordando la mítica frase de Emilio con la que daba inicio a cada una de las juntas de la loca comunidad de vecinos. "Apagen sus teléfonos móviles y no fumen. Si alguien quiere preguntar algo que levante la mano y para insultar también me la levantan", recordó el actor ante los aplausos y vítores de los asistentes.

La anécdota con Mariví Bilbao

Durante la presentación, Fernando Tejero aprovechó para recordar a Mariví Bilbao con una broma que le gastó una madrugada volviendo a casa en un coche de producción. Tal y como cuenta, en el asiento del copiloto iba ella, mientras que él compartía el asiento trasero con Eduardo Gómez y Malena Alterio. Viendo las quejas de la actriz de Marisa por no saber todavía la hora a la que le iba a tocar levantarse al día siguiente para grabar, el que diera vida al portero le gastó una broma telefónica estando a menos de un metro de distancia.

Anécdotas de Marivi Bilbao en #ANHQV que nos llenan el corazón ?? pic.twitter.com/tVADsp5oBB — Fnac España (@Fnac_ESP) September 7, 2023

"Le dije: 'Mira, te llamaba para darte la citación de mañana. A las 6 y media de la mañana'. Respondió: '¿Qué dice este hijo puta? Si faltan dos horas, que no me va a dar tiempo ni a llegar a mi casa'", relataba Fernando Tejero. "Empezamos a descojonarnos porque no podíamos más, Malena casi se tira al suelo porque yo estaba detrás. Eso lo recordamos siempre con cariño".