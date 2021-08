Malena Gracia explota como nunca contra Arévalo: "¡Eres un machista!"

Malena Gracia y Paco Arévalo sorprendieron a los espectadores cuando a principios de año anunciaron su noviazgo. Después de una larga amistad, ambos decidían hacer público su amor. Sin embargo, el viernes 27 de agosto se reencontraban en un cara a cara en 'Viernes deluxe' para contar las causas de su inesperada ruptura, que frustró ese fugaz amorío.

Malena Gracia, María Patiño y Arévalo

"Él ha dicho a los representantes que tenía que cobrar más que yo. Eso me parece muy machista", comentaba la cantante al inicio de la entrevista. "Yo no soy machista y que me lo digas tú, me hiere más. Cuando éramos pareja, si compartíamos la mitad no me importaba. Ahora no somos pareja y tú defiendes lo tuyo y yo, lo mío", apuntaba Arévalo.

Sin embargo, sus explicaciones no han convencido a su expareja, que le preguntaba: "¿Por qué tengo que cobrar menos, porque estoy por debajo de ti?". Las acusaciones no han gustado nada al cómico, que ha montado en cólera cuando la artista le reiteraba que era un machista: "Te gusta mucho formar el lío para hacer televisión", zanjaba en directo.

Las causas de la ruptura

María Patiño ha querido conocer el motivo que les ha llevado a poner fin a su relación, pero Arévalo sorprendía a los espectadores diciendo que todavía está buscando las causas de la ruptura. "Durante muchos meses me ha dado largas", y añadía que la cantante pasa muchas horas al teléfono, mientras que cuando habla con él invierte el mínimo tiempo. "Eso es mentira. Yo dije que quería romper contigo porque no podía más con el agobio de tus llamadas", ha aclarado Malena Gracia. ¿Se les rompió el amor definitivamente?