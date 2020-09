El lamentable comentario homófobo de Arévalo: "Bertín Osborne impresiona a hombres de verdad, no a gais"

Telecinco sigue tirando de hemeroteca para repasar los hechos más destacados de algunos famosos españoles. Este domingo, 20 de septiembre, 'Hormigas blancas' profundizó en la vida del cantante y presentador Bertín Osborne, destacando especialmente su pasión por las mujeres y sus diferentes conquistas gracias a su atractivo físico.

Arévalo y Carlota Corredera en 'Hormigas blancas'

Para conocer mejor al conductor de 'Mi casa es la tuya', el programa producido por La Fábrica de la Tele contó con la participación de Arévalo. El humorista recordó sus primeras sensaciones cuando le conoció: "Impresiona verlo al principio, era muy guapo". "Yo he visto a hombres darse la vuelta para mirarle de arriba a abajo", aseguró, dejando claro que nadie podía resistirse a los encantos de este "rompecuellos".

Pero lo que comenzó como una anécdota supuestamente divertida, empezó a convertirse en un lamentable comentario homófobo: "Sí, sí, para las mujeres y para los hombres. Porque hay hombres, que son hombres de verdad, que no estoy diciendo que sean gais. Lo miran como diciendo: 'Qué tipo más grandote, me gustaría ser así'".

El zasca de Carlota Corredera

El comentario dejó sin palabras a Carlota Corredera y el resto de colaboradores, provocando que saliera en defensa del colectivo LGBTQ+: "Se puede ser un hombre de verdad y ser gay. También son hombres de verdad". Ante la reprimenda de la presentadora, el cómico y actor no tuvo más remedio que matizar sus palabras: "Por supuesto que sí, no tengo ningún tipo de duda. Lo que he querido decir es que no era gay la persona que se giraba".