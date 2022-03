'Érase una vez... pero ya no' llegó a Netflix el 11 de marzo con sus seis capítulos y ya son muchos los espectadores que la han podido disfrutar. Sin embargo, hay una gran parte del público a quien le ha chirriado un aspecto en concreto: el personaje de Goya (Mònica Maranillo) corrige tanto a la gente del pueblo para inculcarles el lenguaje inclusivo que llega a parecer una burla.

En relación a esto, el creador y director de la serie, Manolo Caro, ha respondido a las críticas a través del programa "Ja m'entens" de Cataluya Ràdio. "Ha habido en redes sociales un poco de revoución de si se está haciendo una mofa o no del lenguaje inclusivo", comenzaba diciendo el mexicano, afirmando rotundamente que "jamás haría una mofa". Además, ha querido explicar que "como lo estamos aprendiendo y todavía hay gente que está reticente a usarlo, hay siempre la duda de no saber cómo emplearlo del todo sin equivocarse".

Mónica Maranillo e Itziar Castro, en 'Érase una vez... pero ya no'

Precisamente, señala que "eso es lo que le pasa a los personajes que rodean a Goya, a quien da vida Mónica Maranillo. Ella está en ello y está haciendo uso del lenguaje inclusivo toda la serie", señala, antes de añadir que le "parece tonto estar en contra de un lenguaje que lo único que hace es que todos estemos en un lugar de igualdad y de equidad más protegidos y unidos".

En este momento de la conversación, se incorpora Itziar Castro, quien también aparece en la serie, para dar su opinión al respecto. "Yo creo que nosotros ya estamos anticuados. O sea, yo me encuentro con jóvenes y cuando me dicen '¿Eres lesbiana? Qué antigua', pienso: 'Escucha, para que tú seas libre y tú seas todes, hemos venido nosotros antes a que nos hemos tenido que poner etiquetas y partirnos la cara'", apunta la actriz.

"No me estoy burlando de las críticas, pero..."

"No ponernos etiquetas ayudará que a la larga el lenguaje inclusivo sea una cosa más", dice convencida Castro antes de volver al inicio del tema: "En redes mucha gente lo ha criticado. Si tú te tomas la serie muy en serio... es una fantasía. Es un cuento de hadas en el que puede pasar cualquier cosa". Esta declaración hace que Caro tome de nuevo la palabra y ponga un nuevo ejemplo de lo que ha escuchado sobre su serie: "No me estoy burlando de las críticas ni de los comentarios, pero hace un rato me llegaba un tuit que decía: 'Es absurdo... ¿por qué el dragón cuando sale del agua se mueve como un perro?".

Ante esta declaración, Manolo Caro subraya que apreciaciones como esta son "absurdas": "No existen los dragones, por Dios. Partamos de que estamos haciendo una fantasía y es para pasarlo bien. La serie cuenta cosas muy interesantes y nosotros hacemos entretenimiento; en un marco cultural, pero entretenimiento", concluye.