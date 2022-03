El paso por la cárcel de Iñaki Urdangarín y su separación con la Infanta Cristina, unida a su nueva relación sentimental con Cristina Armentia, han hecho que el exjugador de balonmano se mantenga en el candelero, pero parece ser que no es el único de la familia en ser parte de la actualidad. Su sobrino, Diego Urdangarín, ha debutado en pantalla con la serie 'Érase una vez... pero ya no'.

Parte del elenco de bailarines de 'Érase una vez... pero ya no'

Dedicándose durante toda su vida a la danza, se ha formado en escuelas europeas con gran renombre como en la Ballett-Akademie de Munich y la South Bohemian Theatre de República Checa. Además, forma parte de una compañía de danza en Alemania, un esfuerzo que le ha llevado a debutar delante de las cámaras como bailarín en la producción de Netflix.

Él mismo fue quien, muy agradecido, dio a conocer la noticia a través de las redes sociales mediante fotografías y vídeos en los que aparecen elementos de la serie, elenco y vestuario. Esta aventura en la que se ha embarcado está repleta de grandes artistas como Asier Etxeandia, Rossy de Palma, Nia Correia y Sebastián Yatra, quienes, aunando sus principales disciplinas, han conseguido llevar a cabo una comedia romántica musical. Dirigida por Manolo Caro, la serie cuenta la historia de cómo una pareja que fue separada en otra vida debe reencontrarse para romper un hechizo.

Vínculos familiares

A pesar de que Diego Urdangarín se ha querido mantener alejado de las polémicas que rodean constantemente a su tío, no reniega de sus raíces. Además, no es el único de la nueva generación de los Urdangarín que destaca en lo suyo, ya que su primo Pablo Urdangarín se ha convertido en todo un as del deporte, fichando por el Barca F.C de Balonmano.