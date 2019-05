Manolo Lama estalla frente a Juanma Castaño y sus colaboradores: "A mí no me utiliza nadie"

Hubo un momento en el que el futuro de Sergio Ramos en el Real Madrid supuso todo un misterio para los aficionados, sobre todo desde que Florentino Pérez, director del club merengue, confirmara en El Transistor que el sevillano le había pedido la carta de libertad para marcharse del club. De hecho, esta información fue confirmada por el periodista Manolo Lama en COPE.

Manolo Lama

'El Partidazo', programa radiofónico en el que colabora Lama, sacó a relucir el tema y varios tertulianos quisieron advertir a su compañero de que Ramos "le había dejado con el culo al aire". El periodista se encendió con esta afirmación y espetó a todos sus compañeros que no iba a cambiar "ni una sola coma de lo dicho".

Juanma Castaño, presentador del programa, se sumó a la opinión de sus compañeros y apuntó a que su colaborador había sido utilizado por Ramos. Esa fue la gota que colmó el vaso de Lama, que terminó por estallar: "Mira, yo llevo currando en esto 40 años y a mí no me utiliza nadie, ¿me oyes? ¡Nadie! Que te quede muy claro, cuando doy una información, va a misa".

La cosa no acabó ahí

A pesar de que el ambiente entre ambos periodistas se puso tenso, las cosas poco a poco parecían llegar tranquilamente a su cauce. No obstante, Siro López irrumpió en plató para sembrar, de nuevo, la semilla de la discordia: "Manolo, yo te escuchado a ti decir que a mí me ha utilizado Mourinho. A ver si la película vale para unos y no para otros". Lama, cansado ya del tema, prefirió dejar la cosa pasar y terminar con una frase demoledora: "Yo doy noticias, no me utilizan. Si cada vez que cada uno da una noticia es que le utilizan, vamos jodidos".