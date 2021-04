Los aficionados que vieron la final de la Copa del Rey entre el Fútbol Club Barcelona y Athletic de Bilbao fueron muy críticos con la narración del partido, concretamente, con la actuación del periodista deportivo Manu Carreño. La cosa venía de atrás, ya que la relación del periodista con los aficionados azulgranas se había ido tensando bastante después de que llamara "llorón y maleducado" a Koeman, tras la derrota en el Clásico.

Los seguidores del Barcelona han asegurado en redes que la narración del periodista durante la final de la Copa del Rey 2021 fue bastante parcial, yendo en contra del principal equipo de la Ciudad Condal. El equipo se hizo con la Copa tras un apabullante 4 - 0 y mostrando una gran superioridad al Athletic, algo que podría no haberle gustado demasiado a Carreño. Las redes se llenaron de memes "restregando" la victoria del Barcelona al periodista.

Las críticas a los analistas Kiko Narváez y Fernando Morientes no se quedaron atrás, demostrando que parte de la afición no estuvo nada contenta con la narración de este partido. "Lo peor de Koeman no es eso, lo peor es que a la hora de la verdad el equipo siempre se acaba perdiendo en esquemas, en ideas y en tácticas que no llegan", fue una de las críticas que Carreño hizo al Barcelona tras el clásico y que sus aficionados se han encargado de recordarle tras la victoria.

La Copa del Rey la emiten en abierto si, pero la comentan Manu Carreño, Kiko y Morientes. Nada es gratis — Ale Artiles (@Artilinho) April 17, 2021

Que gustazo poder ver el partido en Dazn comentado por Toquero y Bojan.

Ya no hay que aguantar al cuñao de Manu Carreño, ni los chistes malos de Kiko. — Mr Pickman (@MrPickman2) April 17, 2021

Que se joda Manu Carreño pero muy fuerte le ha dolido el segundo gol — nogue3.0 (@NoguerolAlonso) April 17, 2021

"Un gol del sevilla nos mete en la final"

"Manu carreño: 2021-2021@manucarreno pic.twitter.com/EIfiq79aI0 — jordanflores21 (@Jordanflores211) April 17, 2021

Más de 6 millones de personas aguantando a Manu Carreño y a Kiko Narvaez https://t.co/xMrAnqq1w8 — Jufe ;) (@jufetaboas) April 18, 2021

'El Larguero' tiembla

Los programas deportivos de La Ser ('El Larguero' y 'Carrusel deportivo') no están viviendo sus mejores momentos. Ambos dejaron de ser de forma simultánea los líderes en su franja y tuvieron una pronunciada caída de audiencia, perdiendo entre los dos 800.000 oyentes y poniendo en duda la continuidad de Manu Carreño y Dani Garrido. Todo esto ocurre mientras LaLiga ya ha apostado por nuevos formatos, con Ibai Llanos comentando encuentros concretos en su canal de Twitch.