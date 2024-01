Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Para el 6 de enero, Canal Sur preparó un especial de 'Tierra de talento' que da el pistoletazo de salida a la octava edición del formato, puesto que se han anunciado algunos de sus participantes. Sin embargo, el gran protagonista de la noche ha sido Manu Sánchez, quien ha vuelto a ponerse al frente del programa tras superar un cáncer testicular. No obstante, no es la primera vez que aparece en la pequeña pantalla después de padecer la enfermedad, ya que ha sido el responsable de dar las Campanadas en el canal autonómico junto a la futbolista Olga Carmona.

Manu Sánchez junto a sus compañeros de 'Tierra de talento'

La encargada de dar paso a la entrada de Manu Sánchez al plató ha sido María Villalón : "Esta puerta grande de 'Tierra de talento'". En su llegada, se ha podido ver la emoción de todos sus compañeros, quienes, se lo he pedido un montón de veces a los Reyes"

"Yo no sé si han sido Melchor, Gaspar y Baltasar, lo que sí os voy a pedir es que me dejéis darle las gracias a esos sabios de Oriente, pero también a los que tenemos aquí", ha seguido el humorista, el cual ha querido agradecer el trabajo de los médicos que le han ayudado a superar el cáncer: "Dejadme que le dedique todo esto a nuestra sanidad pública, por una tontería, porque a mí, me han salvado la vida. Así que hoy por ellos. Por todos y cada uno de ellos que están ahí detrás velando porque ocurran las noticias bonitas".

La audiencia del especial

En su regreso, también ha querido dedicarle el programa a aquellos que siguen pasando por alguna enfermedad: "En la noche, en las otras habitaciones también sonaba 'Tierra de talento', así que, por los que nos siguen viendo desde situaciones complicadas y difíciles, por ustedes hacemos que esto siga siendo alegría". Su vuelta al concurso ha hecho que 728.000 espectadores conectasen con el programa en algún momento de la emisión y que el especial consiga un 9% de share con una media de 201.000 espectadores. Asimismo, esta gala ha conseguido que el formato se sitúe un 7,8% por encima de la media del canal.