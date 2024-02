Manuela Trasobares: "Me encantaría ir con Nebulossa a Eurovisión, lloré cuando María gritó '¡tira la copa!'"

Por Héctor Alabadí |

"¿Por qué no la mujer vestirse con toda su lujuria? ¿Por qué no hablar del sexo, la fuerza, la carne? ¿Por qué nos hemos de reprimir? Durante tantos años, la represión y la máscara. ¿De qué me tengo que disfrazar ahora?". Este es el icónico discurso que Manuela Trasobares pronunció antes de lanzar su copa al suelo. Una protesta televisada que forma parte de la historia de la televisión y que convirtió a esta artista multidisciplinar en todo un icono del colectivo LGTBI+ . Y esa reivindicación realizada en 1997 en el programa 'Parle vosté, calle vosté', emitido en la autonómica valenciana Canal 9, vuelve a estar de actualidad gracias a Nebulossa, el dúo valenciano que representará a España en el Festival de Eurovisión 2024.

Manuela Trasobares en el programa 'Parle vosté, calle vosté'

La banda, formada por María Bas Mark Dasousa , decidió, donde la vocalista lucía un vestido idéntico al que utilizó Trasobares y acababa lanzando una copa. Pero su tributo no terminó ahí. Tras la actuación de Nebulossa en la final del Benidorm Fest 2024 , la cantantepara animar a quienes la apoyaban a seguir su ejemplo.

FormulaTV ha hablado con la cantante, pintora, escultora, artista fallera y política española Manuela Trasobares sobre este merecido homenaje del grupo Nebulossa. La catalana se muestra encantada y emocionada por este reconocimiento: "Me puse a llorar como una loca cuando gritó 'tira la copa'". Aunque todavía no ha recibido ninguna propuesta formal, ella está abierta a sumarse a la puesta en escena de 'Zorra' de cara a la actuación en Malmö (Suecia).

'Zorra' tiene que ver mucho con mi discurso y con mi momento icónico en Canal Nou

Tu icónico y reivindicativo momento en 'Parle vosté, calle vosté' vuelve a estar de actualidad gracias a este guiño que ha hecho Nebulossa, ¿cómo has vivido este homenaje?

Yo de maravilla. Cuando me hablaron del videoclip que habían hecho, a mí me encantó y fascinó. Creo que el contenido tiene que ver mucho con mi discurso y con mi momento icónico en Canal Nou. Porque, aunque no son las mismas palabras, en el fondo estoy reivindicando el empoderamiento máximo de la mujer. Entonces, cuando yo hablo y digo "¿por qué no vestirse de rojo con toda su lujuria?", pues vengo a decir eso. Lo mismo que dice María Bas, ¿no? "Ya sé que soy solo una zorra. Soy más zorra todavía. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento". Pues claro que sí, porque te empoderas, te empoderas de una palabra que el mundo reaccionario pues ha querido como vilipendiar. Y entonces, automáticamente: '¡Qué mujer!'.

En un momento dado, se nos ha dicho "Tú eres una zorra!", pero en manera despectiva. En cambio, nosotras damos la vuelta a la tortilla y buscamos el lado de empoderar esa palabra como en su momento lo fue la palabra maricón, que el colectivo dijo "pues no, vamos a empoderar esa palabra y ahora seremos nosotros mismos los que diremos '¡somos maricones! ¿Y qué?''.

Cuando algo de verdad ofende es porque, verdaderamente, está comunicando

'Zorra' ha abierto un debate en España y está generando críticas. ¿Crees que no hemos avanzado lo suficiente desde aquel momento de empoderamiento que tuviste en Canal Nou?

Hombre, pues ya lo estás viendo. Claro que no hemos evolucionado. Si hay tanta gente que no entiende todavía esto tan básico, que me parece tan básico... Es que yo lo entendí a la primera. Si alguien no es capaz de entender esto es porque no hemos evolucionado. Esto es el termómetro real del progresismo que tenemos. Hay mucha gente que todo esto lo ve aberrante, sí, y que no lo concibe y no se siente identificada con esto, y dice que a ellos esto no les representa, y que parece mentira, que esto es un insulto... No, lo que pasa que, claro, las ideas reaccionarias, las ideas de involución, de no progresismo, pues están todavía en el colectivo español. ¿Es triste? Sí, pero es la realidad, hay que asumirlo. Yo te digo una cosa, cuando algo transgrede, cuando algo de verdad ofende, es porque, verdaderamente, está comunicando. Y esta canción no es una canción más.

Incluso te diría más, esta canción es una tesis doctoral en la que se está hablando de una vez por todas de esa marginación que se nos ha dado a la mujer, de estos conceptos de "puta", "zorra"... Que esto lo único que ha hecho el patriarcado es querernos hundir. Si nosotras nos empoderamos y nos enfrentamos al patriarcado diciéndoles "bueno, soy zorra, y cada día más zorra, y cuando salgo a la calle, aún más zorra todavía", estamos dando una hostia a los reaccionarios y al mundo que no lo entiende. Yo pienso que es vital, es necesario estos mensajes. A mí lo que me gusta es que por fin hay una canción de verdad, con contenido de verdad que puede representarnos en un Festival que es a nivel europeo, que nos va a escuchar muchísima gente.

Manuela Trasobares

'Zorra' es una tesis doctoral sobre esa marginación que se nos ha dado a las mujeres

¿Crees que se va a entender en Europa el mensaje de 'Zorra'?

Mira, yo te voy a decir una cosa. Si fuéramos inteligentes, llevaríamos allí tres o cuatro autocares llenos de españoles a corear como un himno el momento en el que ella salga a decir "'¡Zorra! ¡Zorra!", y todo el mundo gritando como locos "¡Zorra!". Eso empoderaría la canción, el Festival y todo el mundo diría "¿pero qué está pasando aquí?". Y entonces sería muy fácil traducírselo: "Pues mira, zorra es tal cosa". Entonces eso sería pólvora. Yo pienso que el éxito de la canción también dependerá mucho de la cantidad de españoles que vayamos a apoyar este tema. Bueno, españoles o gente que se sienta afín al tema.

Ya te digo que habrá muchísimos porque Eurovisión siempre está llenísimo de españoles.

Pues lo que han de hacer los españoles es gritar como locos "¡Zorra! ¡Zorra! ¡Zorra! ¡Zorra!'", y ya verás tú el éxito que va a tener. Yo pienso que, en parte, el éxito del tema es porque es un himno, un himno a la libertad. Y yo pienso que cualquiera, que en cualquier momento se ha sentido un poco marginada o discriminada, puede entender este concepto. Y empoderar algo que siempre, cuando se nos ha tildado de eso, nos hemos sentido ofendidas. Pero ahora hemos dicho "¡basta ya! Esto ya no va a ser una ofensa, ya no nos vais a herir más con esto". Ha llegado el momento de decir '"no, nosotras cogemos las riendas de nuestra libertad y somos capaces de autoinsultarnos". Pero es que damos la vuelta a la tortilla, y lo que para vosotros era un insulto, para nosotras es el empoderamiento de la libertad.

Me puse a llorar como una loca cuando Nebulossa gritó 'tira la copa' porque fue un reconocimiento a toda una vida de lucha

¿Qué sentiste en el momento en el que María Bas, la cantante de Nebulosa, gritó lo de "Tira la copa" en la final?

Me puse a llorar, me puse a llorar como una loca porque fue un reconocimiento a mucha lucha, a toda una vida de lucha, y que hay esperanza en el mundo y en la vida. Gracias a Dios, o gracias al arte, o gracias a que hay personas que pueden entender estos mensajes, el mundo tiene solución. Porque cuando tú oyes a otra persona gritar lo que tú has gritado con tanta intensidad como yo lo grité, porque yo lo dije con todas mis entrañas y la verdad es que tiré una copa porque había una copa, que si llega a haber una metralleta, es que me lanzo a tiros, porque estaba en plena catarsis de mi identidad. Entonces, en ese momento, yo no me lo esperaba. Cuando yo la oí diciendo eso, fue como si me abrazara y me diera mil besos, y me dijera "todo lo que has hecho en tu vida ha servido para algo". Fue para mí muy muy emocionante.

Portada del libro 'Voluntad de poder', de Manuela Trasobares

¿Cómo recuerdas ahora aquel momento de 'Parle Vosté, Calle Vosté'? Porque no sé si has pasado durante este tiempo por diferentes fases y en algún momento te ha llegado a cansar que se te recordase tanto por ese discurso.

Te voy a ser sincera. Ha habido momentos que sí me han cansado un poco porque yo he hecho muchísimas más cosas en mi vida. Pero yo ahora me doy cuenta y reconozco, porque mucha gente me lo dice, que esos momentos fueron para ellos muy importantes. He ayudado a muchísima gente del colectivo, a sacar tu personalidad, tu identidad y sacarla a la luz y decir "¿qué pasa? Me enfrento al mundo, ¿y qué?". Entonces, como ha servido a mucha gente, pues yo me doy por muy agradecida, y, ¿cómo me voy a sentir mal porque la gente me lo recuerde? No, forma parte de un momento crucial que yo viví y que ha servido. Mira, a mí me han llegado a decir que yo he hecho mucho más con ese discurso que muchísimos políticos. Entonces, ¿qué más me pueden decir de grande? ¿Cómo me voy a sentir yo? Al contrario, yo cuando lo veo, recuerdo el dolor real que yo tenía en mi interior. Entonces lo oigo, y estoy totalmente empoderada, tengo una fuerza tremenda, nadie puede conmigo. Y eso me ennoblece y yo lo oigo y, después de los años, pues me gusta oírlo, y entiendo que mucha gente se pueda sentir totalmente identificada.

Claro que lo ideal es que la gente pueda ver todo el programa, porque claro, si lo descontextualizas no lo acabas de entender. Pero si tú ves el proceso de todo el programa y cómo yo hago ese momento culminante, entiendes la razón de mi cabreo, ¿no? Después de ver todos los avatares por los que pasamos, la humillación a la que nos sometieron, los insultos que nos dieron, nos decían que no éramos ni hombres ni mujeres, que no éramos nada. Jamás me he sentido más humillada que en aquel programa. Yo exploté como una olla exprés, pero es que yo alucinaba, yo misma alucinaba de las palabras que iban saliendo de mi boca. Yo era totalmente yo, era mi autenticidad pero elevado a la enésima potencia.

Me encantaría ir con Nebulossa a Eurovisión. Si lo consigo, ya me puedo morir en paz

Yo hablé desde el gran dolor que me causaba que después de tantos años de lucha, todavía hubiera gente que no me considerara ni ser humano. Es muy fuerte. Y ahora, pues después de los años, me gusta mucho que haya una chica, más o menos de mi edad, que no sean siempre estas jóvenes de 18 o 17 años las que salen a la palestra, que nosotras también tenemos nuestro sitio, que nosotras tenemos todavía mucho que decir, y a mí también eso me empodera. Y que una mujer, más o menos de mi edad esté como una gran diva gritando a los cuatro vientos "¡viva nuestra libertad!" y que encima lo remate con ese "¡tira la copa!".

Yo me quedé extasiada, pero yo me he quedado extasiada desde el primer momento en el que vi ya el vídeo, cuando todavía era una promesa Nebulossa. Yo vi en ellos que había mucho. A mí me gustaría muchísimo conocerlos personalmente y conocer a María Bas, porque María es una chica que habla valenciano, y eso ya empatiza mucho conmigo, y ella es una amante de la ópera, dicho por ella misma. Además, ella ha hablado y ha dicho que se acuerda muy bien de ese momento catártico mío y que a ella toda la vida eso la ha impresionado mucho. Yo me siento muy afín a ellos y me siento con una empatía total.

¿Te animarías a hacer más todavía más grande este homenaje y formar parte de la actuación en Eurovisión 2024?

¿Por qué no? Como digo yo en el programa "Per què no?". Pues sí, sí, claro que sí. A mí sí que me gustaría. Podría ser genial. Hombre ya sería como aquel que dice "si yo puedo conseguir algo así, ya me puedo morir en paz".

Si RTVE te llama y te ofrece participar en la actuación en Malmö, ¿aceptarías?

Yo creo que sí. Sí, sí. Pero yo tengo que decir que no hay nada hablado con nadie y esto yo te lo digo desde mi perspectiva y de lo que a mi me gustaría hacer. Aquí no ha habido conversaciones ni con mi equipo de comunicación ni con el suyo.

Igual esta entrevista ayuda a que se lo puedan plantear.

Oye, ojalá. Yo encantadísima, pero encantadísima. Siento muchísima empatía con ellos y con el tema. Es que el tema forma parte de mi filosofía. Yo he escrito un libro últimamente que se llama "Voluntad de poder" y, aunque no utilice el concepto zorra, sí utilizo otros conceptos en los cuales yo también me empodero de ciertos momentos en los que se me ha discriminado. Sin embargo, le doy la vuelta a la tortilla como hace la canción. Me siento muy identificada con este tema y me gusta porque ya es hora de que las canciones tengan un verdadero mensaje y que no sean mensajes simplorros como los que últimamente se oyen. Incluso a veces rozando lo machista. No sé, hay ciertas cosas modernas que se están haciendo ahora que a mí me dan lástima porque un mundo en el que todos seamos iguales y en el que no exista el patriarcado sería el ideal.

Como mezzosoprano, ¿no te animarías a una versión tuya de 'Zorra'?

Pienso que ya son ellos los que han usado este concepto. No lo sé. Bueno, puede ser, ¿por qué no?.

Manuela Trasobares

¿Y Manuela Trasobares al Benidorm Fest 2025? ¿Te animarías a presentarte?

Eso ya son palabras mayores. Hombre, yo siempre tengo ánimos de hacer cosas, lo que pasa que después de un 'Zorra' tendría que ser algo muy fuerte o con mucho empoderamiento. Yo nunca me cierro a nada. No sé, a lo mejor me pueden ofrecer una canción o un tema y ver en ello una letra, una musicalidad interesante. No me cierro a nada. Yo estoy abierta a cualquier cosa que pueda ser progresismo y pueda tener contenido y, lógicamente, que artísticamente tenga unos valores.

Hemos visto en los últimos tiempos cómo Los Javis han rendido homenaje a la figura de Cristina La Veneno con la serie 'Veneno' y, posteriormente, 'Vestidas de azul'. ¿Te gustaría una serie sobre tu vida?

Me la han ofrecido ya muchísima gente. No voy a decir nombre porque todo esto sabes que hay contratos y hay historias que debo respetar, pero desde Cataluña hay una productora que hemos tenido conversaciones de hacer una serie sobre mi vida. Por parte de otros directores también se me ha ofrecido la idea. Lo que pasa es que, yo soy muy sincera, mi vida es muy complicada y yo involucraría a mucha gente que me da miedo involucrar porque es mi familia. Entonces, claro, si yo tengo que ser sincera, tendría que hablar de ciertas cosas y me daría miedo hacerles daño. Ofrecerme, se me ha ofrecido, pero me lo tengo que pensar mucho porque tengo que ver también qué es lo que se me quiere ofrecer. Hay que analizar muchas cosas porque involucro a gente que tiene una vida anónima y que no tengo por qué dañarles su vida.

Manuela, ha sido un placer hablar contigo. Gracias por ser una luchadora.

Gracias a ti. Hay una persona muy querida mía que me ha dicho que diga una cosa: "Madre mía, si Carmen Polo levantara la cabeza y viera que el mundo español está lleno de zorras o que las zorras hemos ganado".