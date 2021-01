La ilegalidad que un colaborador de 'Liarla Pardo' cometió para llegar al programa con la nevada

Gran parte del país se ha visto paralizado por la gran nevada que ha traído la borrasca Filomena. La histórica nevada ha hecho que muchas personas no puedan acudir al trabajo y realicen sus labores desde casa. No obstante, muchos periodistas y profesionales de la televisión se han atrevido a realizar el complicado camino lleno de nieve y hielo. Al igual que otros compañeros, Cristina Pardo y los colaboradores de 'Liarla Pardo' han conseguido llegar a las instalaciones de Atresmedia como han podido. En el caso de Marc Vidal, con pequeña ilegalidad incluida.

Marc Vidal confiesa su "delito" a Cristina Pardo

Al inicio del programa del 10 de enero, los trabajadores del espacio emitido en laSexta han explicado cómo han sido sus tortuosos caminos hasta el trabajo. Marc Vidal ha sido el que más ha sorprendido, confesando que para llegar hasta el plató de 'Liarla Pardo' ha cometido un pequeño delito. La presentadora le preguntaba cómo había sido su trayecto en metro hasta Atresmedia: "He hecho algo que no se debe hacer, que es no pagar en días normales", ha admitido el colaborador del espacio dejando anonadados a todos sus compañeros.

"Lo confieso, pero debería haber sido gratuito en un día en el que no te puedes mover de otro modo que no sea en el metro. Había la opción de pasar y he pasado al igual que he salido", ha explicado Vidal. Cristina Pardo no podía creerse lo que decía el colaborador: "Pero vamos a ver, esta manera de comenzar el programa... Así con un delito...", ha dejado caer la presentadora. Sin embargo, el tertuliano ha insistido una vez más que el transporte público tendría que haber sido gratuito en esta situación.

El complicado camino de los presentadores

Son varios los colaboradores y presentadores de televisión que están compartiendo sus peripecias para llegar a sus puestos de trabajo.'Espejo público' ha mostrado imágenes de cómo sus trabajadores conseguían llegar a duras penas a las instalaciones de Atresmedia. Muchos han tenido la suerte de ser recogidos en el camino, pero otros periodistas han tenido que caminar con gran dificultad por el hielo, tal y como le ocurrió a Iñaki López el sábado 9 de enero, cuando admitió que llegó a caerse hasta en tres ocasiones intentando llegar al metro.