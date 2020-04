Esperanza Aguirre niega haber recortado en Sanidad en 'Liarla Pardo': "Construimos 12 hospitales públicos"

Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, atendió el domingo 26 de abril la llamada de 'Liarla Pardo' para dar su opinión sobre la gestión de la crisis del coronavirus y, a la vez, desmentir los recortes en Sanidad que se le acusan durante sus años al frente de la Comunidad de Madrid.

Esperanza Aguirre charla con Cristina Pardo

"Sabe que le criticaron por ir a un hospital público alegando que usted había privatizado la Sanidad de Madrid. ¿Hizo usted esos recortes?", preguntaba Cristina Pardo, a lo que Aguirre respondió contundente: "No solamente no hice ni un solo recorte, sino que construí 12 nuevos hospitales públicos, es lo que más les duele a los que están ahora en el gobierno". Según la expresidenta, gracias a esa inversión "la pandemia ha ido un poco mejor de lo que podía haber ido", en contraposición con la manifestación del 8 de marzo que, a su juicio, supuso "ponerle el ventilador al virus".

"El hospital de Ifema ha sido una maravilla"

Cristina Pardo sacó a relucir las denuncias del Servicio Madrileño de Salud, que en sus informes asegura que hay menos camas, menos sanitarios, menos camas y las listas de espera han aumentado respecto a 2011. Aguirre afirmó que el Servicio Madrileño de Salud "miente" y se excusó exponiendo que los 12 hospitales "tienen el tamaño suficiente para duplicar el número de camas si se necesita", aunque reconoce que "no había UCIS suficientes" para hacer frente a la pandemia. Con todo, ha puesto en valor el trabajo de Díaz Ayuso como actual presidenta, así como el del alcalde Almeida: "Ese hospital de Ifema ha sido una maravilla".

"Cuando yo me fui, no solamente no bajamos nunca el presupuesto de Sanidad, sino que construimos 12 hospitales públicos y 90 centros de salud nuevos, en contra de PSOE e Izquierda Unida entonces, que decían que no hacían falta", argumentó la expresidenta. Según el Servicio Madrileño de Salud, durante el mandato de Aguirre, entre 2003 y 2012, se pasó de 30 hospitales públicos a 38.