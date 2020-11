El zasca de Cristina Pardo a sus haters en el centenario de 'Liarla Pardo': "Ya lo siento"

El espacio presentado por Cristina Pardo en laSexta ha conseguido alcanzar las cien emisiones de su programa, 'Liarla Pardo'. A día de hoy no es nada sencillo llegar hasta esa cantidad de entregas, por ello, han realizado un especial celebrando su centenario. Nada más comenzar, la periodista ha querido dar las gracias a todas aquellas personas que los ven día a día, incluidos los haters del magacín.

Cristina Pardo

"Hoy en día es complicado llegar a cien programas", empezó la presentadora del espacio junto a sus tertulianos. Nada más iniciarse la celebración quiso mencionar al grupo de profesionales que está detrás de las cámaras y que hacen posible que se realice el programa cada fin de semana: "Enhorabuena a todo el equipo que lo ha hecho posible. Y muchas gracias a los espectadores, porque gracias a ellos seguimos aquí", recalcó la periodista.

"Un abrazo muy fuerte a los que les gustamos. Y a los que no les gustamos... pues la verdad, espero estar otros cien más. Ya lo siento...", soltó Pardo. Unos momentos después quiso suavizar sus palabras: "Espero estar otros cien más para darles la oportunidad de que se vayan sumando", se corregía la periodista con ayuda de Gonzalo Miró. "Para que cambien de opinión", añadía el periodista.

Una marioneta para Cristina Pardo

Aprovechando la celebración por los cien programas, el equipo quiso darle una pequeña sorpresa a su presentadora trayendo una marioneta de ella misma: "Hay algo que tienen los grandes presentadores, comunicadores y artistas y que tú aún no tienes", revelaba uno de sus colaboradores. De pronto, sacaron una muñeca muy similar a la periodista que no pudo evitar buscar quién se encontraba detrás de su imitación: "Veo a la marioneta y pienso: 'Pero hija, ¿dónde vas con esos pelos?'", bromeaba Pardo. "Vengo en moto cada mañana. Si no, de qué estas chupas tan guapas", parodiaba a la conductora del espacio su pequeña "gemela".