María Casado abandona TVE para fichar por la productora de televisión de Antonio Banderas

La reconocida periodista María Casado ha anunciado ya el que será su nuevo proyecto profesional para los próximos meses. Este nuevo reto se produce después de los cambios que se producirán en la franja matinal de Televisión Española y que han sido ya comunicados por los responsables de la Corporación. A partir del próximo mes de septiembre se sustituirá el magacín 'La mañana' por un nuevo macroformato conducido por Mónica López. De esta forma, María Casado quedaba fuera de este nuevo proyecto que se ha puesto ya en marcha en la cadena pública. Por ello, la presentadora decidió dejar el magacín el pasado viernes 15 de mayo. Esta prefirió no esperar al final de la temporada y entre lágrimas, dijo adiós al que ha sido su gran proyecto en los últimos años en la cadena pública.

Antonio Banderas y María Casado

Pues bien, tras despedirse de su programa en la cadena pública, que ahora ha pasado a estar presentado en solitario por el periodista Diego Losada, María Casado ha hecho público cual será su nuevo e importante reto para la nueva temporada televisiva. Ella misma ha sido la encargada de confirmarlo públicamente en sus redes sociales. "Feliz de anunciaros que empiezo una nueva aventura televisiva como directora de la división audiovisual de Soho TV desde Málaga, de la mano de Antonio Banderas y la familia del Teatro del Soho", ha tuiteado este mismo martes en su perfil oficial de Twitter.

María Casado se une por tanto a esta nueva productora que tiene como objetivo el desarrollo de proyectos para televisión actuando de forma paralela a la actividad teatral del Teatro del Soho CaixaBank, tal y como la compañía ha ampliado en un comunicado a los medios. En el mismo texto se explica que Antonio Banderas, fundador y motor del teatro, siempre había tenido en mente "abrir vías para aprovechar al máximo el espacio del teatro y para llegar al mayor número de gente posible". Esto es precisamente lo que se hará con esta nueva factoría, que producirá formatos de televisión en el entorno del teatro. Banderas y su equipo han querido contar con un rostro ligado a la pequeña pantalla y que tenga gran experiencia en el sector y por eso se ha contado con Casado para afrontar este ambicioso proyecto.

Banderas: "María Casado es una gran profesional"

Banderas ha afirmado en el mismo comunicado que "me siento feliz pudiendo anunciar la incorporación de María Casado que con su gran profesionalidad, credibilidad y experiencia nos ayudará a posicionar esta nueva productora". Este señala que en la periodista "he visto que (...) se hallaba una mujer inquieta, culta, y cargada de ideas interesantes". Intuí además que posee una capacidad fresca e innata para la gestión y la creación de espacios televisivos". Paralelamente a estas palabras tan positivas en relación a Casado, Antonio Banderas se ha mostrado especialmente ilusionado en impulsar este nuevo proyecto que unirá televisión y teatro, explicando que la idea será siempre "mantener la misma filosofía que ha acompañado a este proyecto desde su fundación y que no es otra que producir desde el ámbito de la inversión privada espectáculos que priman y buscan la calidad por encima de los beneficios. Convertirnos en un referente cultural en el mundo entero desde Málaga".