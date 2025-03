María Castro confirma el motivo de la salida de Ana Garcés de 'La promesa'

Por Fernando S. Palenzuela |

La muerte de Jana en 'La promesa' dejó con la boca abierta a más de uno. Después de 550 episodios siendo la protagonista, Ana Garcés se despedía de la serie que le ha dado la fama con el trágico desenlace de su personaje. Esta decisión del equipo de guion liderado por Josep Cister ha generado multitud de críticas y María Castro ha salido al paso para apaciguarlas.

La actriz encargada de dar vida a Pía ha compartido una publicación en Instagram en donde varios intérpretes realizan un baile durante la grabación del funeral de Jana. Acompañando al vídeo, ha aprovechado para hablar de sus impresiones: "Estos capítulos han sido tan duros de rodar: el disparo de Jana, la muerte, el velatorio... También la despedida de Ana Garcés (y compi de camerino), no solo del personaje, lo han hecho todo tan intenso que ratitos como el del vídeo se hicieron necesarios para destensar".

Funeral de Jana en 'La promesa'

La actriz ha aprovechado para pedir que "los enfados por este giro de guion" se dejen a un lado, ya que, según ella revela, "Ana se va (aunque ya nunca del todo) por decisión propia". De este modo, María Castro confirma que su compañera ha sido quien ha decidido poner fin a su paso por 'La promesa'. "Esta ha sido la manera de justificarlo que, como siempre, nunca gustará a todo el mundo", comenta, antes de reflexionar que el hecho de que "haya levantado ampollas" significa que 'La promesa' "ya es parte de vuestra vida".

Arturo García Sancho y Eva Martín también hablan

El asesinato de Jana ha provocado un gran pesar en varios personajes de la diaria, pero especialmente en Manuel, quien se queda viudo. Arturo García Sancho ha compartido un vídeo en Instagram en el que ha hablado de sus impresiones: "La gente está muy dolida y frustrada por lo que ha pasado y, aunque a primera instancia pueda parecer que es una mala noticia, y no me matéis por ello, es algo muy bueno para nosotros".

El actor coincide con Castro en que para el reparto es un "privilegio" la reacción de los fans de 'La promesa', pues supone que la serie forma parte de sus vidas. "Esperemos que nos sigáis viendo porque seguimos trabajando con el mismo cariño para que nos podáis seguir disfrutando. Vamos a pasar este duelo y a seguir disfrutando de la serie".

Por otro lado, Eva Martín participó en 'Las tardes de RNE', donde expresó cómo se siente después de que Cruz perdiera a su principal némesis: "Sabíamos que esto no iba a caer muy bien al espectador porque obviamente es un drama tremendo perder a Jana". La actriz, cuyo personaje es la principal sospechosa de asesinato, se apoya en las palabras de Josep Cister de que "las series diarias tienen esto": "Jana es un personaje superquerido, pero 'the show must go on'".