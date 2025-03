Por Pablo Fernández Pérez |

La muerte de Jana ha conmocionado a todo el público que venía siguiendo 'La promesa' desde su inicio. El asesinato de la joven a manos de alguien cuya identidad aún no se conoce tiene en el borde de su asiento a mucha gente, y más después de los tristes episodios del pasado 19 de marzo, cuando se emitió episodio triple. Josep Cister, creador de la ficción de La 1, ha hablado públicamente acerca de este trágico final del personaje.

"Para mí el impacto vino cuando me senté y ya no tenía que escribir nada sobre su personaje", comenta Císter en una entrevista para El Mundo. "Es una decisión que tomamos seis meses antes (...) las series diarias se cuecen a fuego lento", señala el creador. Recordemos que Jana, antes de morir, había acusado a la marquesa de Luján de haber matado a su madre y de haber robado a su hermano Curro, algo que a ella no le hizo mucha gracia: "Antes de que tú hundas a mi familia acabo yo contigo", le decía la marquesa.

Manuel en 'La promesa'

"Recuerdo que al verlo yo mismo decía: '¡Qué salvajada!', y mis compañeros me contestaban: 'Pero si lo has escrito tú'", comenta el creador. Además, asegura que en la escena final de Jana le ocurría lo siguiente: "En la escena final de Ana Garcés yo no lloraba por Jana, lloraba por Ana". Císter comenta que la escena del velatorio de la difunta fue un homenaje, no solo al personaje, también a todo aquel que ha estado siguiendo la serie desde hace tres años.

¿Qué va a suceder ahora?

"'La Promesa' viene ahora con más sorpresas que nunca y con dos vertientes de la historia muy importantes", señala el creador de 'La promesa'. Tal y como asegura, la investigación que está por venir, el duelo de Manuel y la detención de la marquesa va a dar mucho juego. "La muerte de Jana lo único que hace es remotorizar la serie (...) Que estén atentos a la marquesa. Citando lo que dijo el personaje de Leocadia, en 'La promesa' "las cosas se van a poner muy feas".