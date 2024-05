Por Mario de Hipólito de Sande |

Jorge Javier Vázquez publica normalmente su blog 'Vidas propias' los miércoles. Sin embargo, este 1 de mayo es festivo, por lo que, de manera excepcional, lo escribió el domingo 28 de abril. De esta manera, el presentador ha podido abordar la decisión de Pedro Sánchez antes del lunes 29 de abril, es decir, "sin conocer aún el desenlace".

Pedro Sánchez

El presentador de ' Supervivientes ' comenzó aprovechando su posición como conductor de este tipo de programas para. Asegura que, como todo el mundo, un descanso siempre es necesario, y no le vale el argumento que gran parte de la población estaba utilizando: "Es una estrategia". ". Al final te acabas dando cuenta de que hay gente que intelectualmente no da mucho más de sí o que no se esfuerzan por pura vaguería", comenta el también actor y escritor en Lecturas.

Jorge Javier Vázquez, que ha dejado muy clara cuál es su postura con respecto a Pedro Sánchez, ha reflexionado en su blog sobre la necesidad humana que tenemos de quejarnos cuando las cosas no están bien, y la importancia que tiene que una figura tan importante como el presidente del Gobierno lo haga. "Todos, en algún momento de nuestras vidas, no podemos hacer otra cosa más que quejarnos. Aunque sea por un momento. O por dos, o por tres. Y una vez quejados, descojonarnos de la queja y seguir avanzando", afirmó Vázquez.

La reflexión de Jorge Javier Vázquez

En un intento por humanizar a Pedro Sánchez, Jorge Javier Vázquez ha explicado que "compartir nuestras debilidades y vulnerabilidades nos ayuda a tomar distancia y, lo más importante: tomar decisiones". Ha intentado concienciar que es el presidente del Gobierno, pero también es una persona, "con todas sus imperfecciones y virtudes". Además, para cerrar el blog con un toque de humor, ha asegurado: "Si me sale un novio que piensa dejar su trabajo porque puede hacerme daño, me tiene ganado para esta vida y para tres eternidades más".