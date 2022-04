El directo puede ocasionar que, en ocasiones, se vivan situaciones de lo más surrealistas en los platós de televisión. Los fallos técnicos o los errores humanos están a la orden del día en estos programas y si no que se lo digan a María Patiño, quien sembró el caos en 'Socialité' durante el programa del 17 de abril tras rompérsele el pinganillo.

María Patiño y su pinganillo en 'Socialité'

Tan solo quedaban unos minutos para el final de la emisión y Laura Roigé se encontraba desde redacción cebando el nombre de la famosa cantante que habría tenido un mal comportamiento con los empleados de un hotel. La presentadora interrumpía a su compañera para avisarla de que se le había desenchufado el pinganillo. La redactora trataba de proseguir con la información, pero había comenzado a escucharse a sí misma, lo que provocó unos segundos de desconcierto: "Esto está siendo un despropósito".

Mientras que Roigé hablaba, en la pantalla partida se apreciaba cómo la gallega se reía, ponía caras e intentaba arreglar el dispositivo. La redactora le llamaba la atención, ya que estaban tratando un tema serio. "Es que he roto esto", se excusaba María Patiño, a quien se veía desconcentrada para tratar de adivinar el nombre de la cantante de la que estaban hablando. "Estoy muy preocupada con los cables, es que no escucho al director", comentaba la conductora, quien era incapaz de aguantar la risa.

Toda una manitas

Una vez que desvelaron que era Lola Índigo de quien estaban hablando, volvieron a conectar con María Patiño desde plató. Después de que esta deseara que la mala actitud de la cantante no volviera a repetirse, enseñaba el pinganillo y gritaba: "¡Lo he arreglado, lo he arreglado!". Sin embargo, 'Socialité' había llegado a su fin, por lo que la conductora se despedía de la audiencia. "Ya no hay que comprar nada. Está arreglado el cable entero, así que no pasa nada", se la escuchaba después de emplazar a la audiencia a la semana siguiente.