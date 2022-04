Con la inauguración de la Semana Santa tras el Domingo de Ramos, 'Sálvame' tuvo muy presente las procesiones que tenían lugar el lunes 11 de abril en distintos puntos de España y, de la mano de Terelu Campos, vivió en directo la procesión del Cristo del Cautivo, en Málaga. Una imagen en la que no solo Campos se mostró emocionada, sino que María Patiño, a cargo del formato en plenas vacaciones, rompió a llorar al verse desbordada por los recuerdos de su padre, fallecido en 2017, tan estrechamente relacionados con la Semana Santa. Un tierno momento que su compañera, en la distancia, quiso aprovechar para manifestar el cariño y agradecimiento que sentía desde que había vuelto a 'Sálvame' a su lado.

María Patiño rompe a llorar en 'Sálvame' al escuchar a Terelu Campos

"No me creo que podamos a vivir esto, hace dos años la vida se nos paró y volver a recuperarla es muy importante. Para mí, la Semana Santa es de las cosas más bonitas que puedo vivir en mi tierra", confesaba Campos, agradecida con el programa por permitirle estar en Málaga disfrutando de nuevo de las procesiones. La presentadora del formato compartió algunas anécdotas y sensaciones de este importante momento para el catolicismo: "yo primero doy las gracias y después, siempre pido por la salud". "Yo he sido muy castigada por la salud y creo que, cuando uno la tiene, se puede buscar la vida. Sin salud, todo se te derrumba. Parece un tópico, pero no lo es", declaró Campos, despertando ya cierta emoción en su compañera.

La malagueña continuó hablando de su experiencia como devota y compartió su costumbre de dar las gracias ante el Cristo, algo que, defendió, también debía hacerse "con las personas". Fue entonces cuando Nuria Marín hizo notar el llanto evidente de Patiño: "estoy emocionada porque me acuerdo de mi padre". "¿Cuántos años en Sevilla has podido vivir tú esto?", apuntaba Campos, ante el silencio de la conmovida gallega, incapaz de hablar. "En mi agradecimiento, va el número uno a ti, por permitirme estar hoy aquí también, por haber compartido y seguir compartiendo conmigo momentos de televisión. Nos lo dijimos el otro día en privado, pero quiero hacerlo público: me siento muy feliz de presentar un programa, codo con codo, contigo. Y me siento muy cómoda. Y por eso quiero darte las gracias. No quiero verte llorar", dedicó la malagueña, a su compañera, emocionándola aún más.

"Mi vuelta fue de tu mano y de la de Mila"

"Tuvimos un momento muy complicado en nuestra relación y en nuestra vida, pero mi vuelta a 'Sálvame' fue de tu mano y de la de arriba, de la que nos protege y está siempre con nosotros, que es Mila", añadió Campos. Patiño, entre lágrimas, compartía entonces el origen concreto de su emoción: "estoy bien, lo que pasa es que mi padre veía siempre las hermandades". "Era cofrade y hablaba como Terelu, porque la gente que lo entiende, lo transmite de una manera que yo no lo sé hacer, porque no me involucré tanto como mis hermanos", reconoció la gallega, sin dejar de llorar. "Muchas gracias, Terelu", se despidió Patiño, con la promesa de Campos de que "nos vemos la próxima semana. Que no me voy a ir, no voy a dejar que me echen ni mucho menos".