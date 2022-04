Marisa Jara acudió al plató de 'Viernes deluxe' el 15 de abril, donde habló abiertamente del trastorno alimenticio que había padecido. La modelo explicó que durante una época de su vida padeció bulimia y que le tomó tiempo detectar este problema: "Cuando detecté que hacía cosas que no eran normales, como comer y vomitar, al principio me costó un poco asimilarlo y después me puse en manos de profesionales".

María Patiño y Marisa Jara

Por su parte, María Patiño, que también tuvo ese trastorno alimenticio, hizo un alegato explicando las razones que llevan a las personas a caer en esta enfermedad. "El vincularlo a la báscula es una manera de banalizar esta enfermedad porque se presupone que somos chicas o chicos que solo nos interesa nuestra imagen, nuestro cuerpo o nuestros kilos y no es verdad", explicó Patiño.

La presentadora siguió comentando lo que provoca este trastorno: "Es un sufrimiento interno, de inseguridad, de que no te quieres, de que no logras nunca contentar a los demás, de no te sientes merecedora de nada. Al final te castigas provocándote el vómito". Patiño terminó su intervención explicando qué era lo que más le molestaba que presupusiera la gente sobre las personas que sufrían la enfermedad: "Me joroba que nos conviertan en seres superficiales que solo queremos estar delgadas, porque es mentira".

Ir a terapia

La actriz estaba totalmente de acuerdo con María Patiño y quiso explicar lo necesaria que le resultó la atención psicológica para superar este problema: "A mí la terapia es lo que más me ha ayudado, a quererme a mí misma, a gustarme a mí misma y a que me dé igual si te gusto o no te gusto", sentenció.